EE.UU. prevé quintuplicar hasta 2019 inversiones en la Argentina

La Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham) espera que se quintupliquen las inversiones de empresas norteamericanas en Argentina en los próximos dos años. Así lo reveló el CEO de la AmCham Argentina, Alejandro Díaz, quien aseguró que entre 2018 y 2019 calculan desembolsos por u$s 12.500 millones, que se sumarán a los u$s 2500 millones invertidos entre el año pasado y el corriente.

En una conferencia de prensa junto al presidente de la AmCham, Manuel Aguirre, y los representantes de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, Myron Brilliant y Neil Herrington, Díaz informó que esos valores son los que se habían conversado el año pasado entre los presidentes Mauricio Macri y el saliente Barack Obama.

El vicepresidente ejecutivo y gerente de Asuntos Internacionales de la U.S. Chamber, Myron Brilliant, valoró las reformas económicas que encaró este Gobierno y llamó a profundizarlas. "Estamos esperando reformas en el plano laboral, impositivo, en la Aduana y en el régimen de propiedad intelectual. En dos años los capitales retornaron al país, pero queda un largo camino por recorrer", evaluó Brilliant.

Aunque no quiso pronunciarse sobre las recientes elecciones, Brilliant dijo que "alienta ver este progreso" y que después de octubre "las reformas cobrarán fuerza". "Todos los inversores están atentos", subrayó. Y reforzó que urge en la agenda los cambios laborales. "Los costos son muy altos, pero no es sencillo bajarlos. Hay que ir hacia una flexibilización laboral; sé que hay grandes ideas, pero se deben ejecutar para que el sector privado cree oportunidades", analizó.

Otro de los temas que evitó mencionar la comitiva norteamericana fue los doce años que gobernó el kirchnerismo. "No queremos mirar atrás, estamos enfocados en lo que viene. Cuando no existe relación entre el sector público y el privado, no hay crecimiento. Muchas empresas de Estados Unidos se fueron de Argentina en los años del default, pero no opinamos por respeto a las que se quedaron", planteó Brilliant. Y añadió: "Nuestra intención ahora es que regresen todos los que hicieron negocios aquí".

El ejecutivo estadounidense se reunirá hoy con el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y con el de Transporte, Guillermo Dietrich.

Según adelantó, uno de los temas que hablará Brilliant con Dietrich es el estratégico proyecto del tren de Añelo a Bahía Blanca, fundamental para bajar costos logísticos del sector petrolero.

Por otro lado, la delegación nortamericana también comentó que buscarán impulsar oportunidades en el comercio de alimentos y en el turismo. "No son muchos los ciudadanos estadounidenses que vienen a visitar Argentina y es uno de los temas que se habló en esta semana", contó Brilliant.

Ayer, Brilliant mantuvo un encuentro en Casa Rosada con el jefe de Gabinete, Marcos Peña y por la mañana estuvo con el industrial Daniel Funes de Rioja, representante argentino del Business 20 (B20).



Brilliant dejará esta tarde el país después de tres días (el lunes, además, se vio con el diputado Emilio Monzó y con el embajador Tom Cooney) y seguirá los pasos del vicepresidente de su país, Mike Pence, que cruzará a Chile. Allí celebrará los 50 años de la AACCLA (Asociación de las Cámaras de Comercio de Estados Unidos en Latinoamérica).

Otro de los ejes que ocupó la agenda de la U.S. Chamber fue la posibilidad de que más empresas argentinas se instalen en Estados Unidos. "Queremos instalar la marca Argentina allá, pero siempre es un lugar que estuvo en la mira de nuestro país", sostuvo Brilliant.