Reencuentro en el Patria con Rossi

La ex presidenta y candidata a senadora de Unidad Ciudadana, Cristina Fernández de Kirchner, se reunió ayer en su Instituto Patria con el postulante a diputado por Santa Fe del mismo espacio, Agustín Rossi, y volvió a criticar la demora en el escrutinio provisorio en ambas provincias. "Lo importante es que se sepa a quién votaron los bonaerenses y los santafesinos. No nos merecemos lo que pasó, nunca había sucedido", se quejó la ex mandataria durante el encuentro con el ex diputado K, quien dio el batacazo en Santa Fe al imponerse en las PASO ante Cambiemos.