Boca y River ocupan el 60% del tiempo que la televisión le dedica a los equipos "grandes"

Luego de examinar más 80 mil horas de transmisiones de partidos y programas deportivos durante 2016, la consultora Audit Sport Latam reveló un estudio en que revela que Boca y River se quedaron con el 61% del tiempo que la televisión les dedicó a los llamados equipos "grandes" del fútbol argentino.

Para arribar a esta conclusión se analizó el tiempo de exposición que alcanza una marca en las camisetas de Boca, Independiente, Racing, River y San Lorenzo en 16 canales de lunes a domingos. De ese total, se detectó que las marcas en la indumentaria de estos clubes alcanzaron unos 800 mil segundos de exposición, es decir 222 horas (un poco más de 9 días).

En la camiseta de Boca, aparecen durante 289.763 segundos (80 horas), lo que representa el 36% de toda la exposición. Un poco más atrás quedó la de River, con 201.132 segundos (casi 56 horas), representando un 25% del total. En San Lorenzo las marcas lograron visibilidad en pantalla 145.105 segundos (40 horas), o sea un 18% del total; en Racing 85 mil segundos (11%, 23 horas); y en Independiente 79 mil segundos (10%, casi 22 horas).

Esto revela que las marcas en las casacas de los dos equipos más importantes a nivel local obtuvieron bastante mayor visibilidad que los otros tres clubes juntos.

De acuerdo a Enrique Clemente, CEO de Audit Sport Latam, la exposición que se genera específicamente dentro de la transmisión de un partido de Boca o de River es semejante a la de cualquier otro encuentro, porque tanto las marcas expuestas en las camisetas como los dispositivos estáticos alcanzan aproximadamente la misma cantidad de segundos en pantalla. La gran diferencia de exposición la hace la "amplificación" que, en el caso de los grandes, y puntualmente Boca y River, es desmedida con respecto al resto de los otros equipos.

Esta "amplificación" extra consiste en todo el tiempo de televisión que se emite una marca fuera de un partido; por ejemplo, en las previas a los partidos, en los resúmenes de los noticieros y en los programas deportivos, sumado a todas las generadas en las coberturas de los medios gráficos (aunque en este caso se analizaron sólo los medios televisivos).

Obviamente, este desfasaje está vinculado con la cantidad de seguidores/hinchas, y el "rating" en todos los ámbitos que consiguen ambos equipos, y por ello también es el costo que los auspiciantes deben pagar por patrocinar al Xeneize y al Millonario. Las marcas de las empresas patrocinantes del fútbol necesitan como objetivos poder mostrarse en aquellos dispositivos que más exposición les garantice y por lo tanto, tratan de utilizar aquellas estructuras deportivas que les permitan alcanzarlos.

Es que por ejemplo, un triunfo de Boca es seguro la tapa de todos los diarios del día siguiente. "Boca da notoriedad, masividad y cercanía. La marca va a tener la misma exposición que el equipo, y eso de por sí es algo muy fuerte", afirmó Rodrigo Bueno, director de Marketing de Huawei en ocasión de incorporar el logo de la firma china hace un año por dos temporadas a cambio de u$s 6 millones.

Por su parte, según fuentes del mercado (ya que en este país no se dan a conocer las cifras de los contratos), la proveedora estadounidense Nike viste a Boca y River por unos u$s 8 millones cada una al año. Mientras que el Banco Francés, la marca con mayor tiempo de "pantalla" por estar ubicada en el pecho y en la espalda de los jugadores, desembolsa un promedio de u$s 7 millones anuales.