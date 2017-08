Fortuna y harina poco que ver

Manolito, personaje medio brutote, amigo de Mafalda (Quino), dijo que "nadie puede amasar una fortuna sin hacer harina a los demás".Hay gente que ha ganado dinero en forma honrada y algunos que no. Ya lo sabemos y no es novedad. Pero tampoco es lógico simplificar y pensar que todos lo han hecho de manera non santa. No es verdad.

Pareciera que ganar dinero es mala palabra. Valdría la pena recordar que lo ideal es que todos ganen dinero y no viceversa, es decir que lindo sería volver a las épocas donde el 80% del país se consideraba clase media.

Sin embargo, muchos piensan como Manolito que si alguien gana dinero lo hace mediante una ecuación perversa donde lo que obtiene se lo está quitando a los otros y no pocos le echan la culpa al capitalismo.

Nada más falso, el capitalismo está vigente en casi todos los países del mundo, incluso en China y Rusia, porque evolucionó, cambió, y asimiló cuestiones positivas de otras formas. Ha llevado al mundo a un estado de bienestar (en general con excepciones) mejor que el que teníamos hace 50 ó 100 años.

La generación de riqueza con el respectivo pago de impuestos y una buena administración del dinero por parte del Estado, se ha convertido en la mayoría de los países en un círculo virtuoso que disminuyó la pobreza y mejoró el nivel de vida para la mayoría de las personas.

Vamos, que se amasen fortunas que al hacerlo gran parte de la harina pasará a los demás directa o indirectamente y cuidado porque el día que nadie amase, nada quedará.