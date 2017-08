La carga por avión es récord desde Miami

Con 600 mil kilos movidos por Aerolíneas Argentinas durante el mes de julio, la ruta a Miami muestra una alta performance. "Tenemos dos vuelos diarios, con capacidad de 9 mil a 10 mil kilos, y está claro que las bodegas de nuestros aviones viajan llenas. Entre enero y febrero no teníamos este resultado. En el primer mes de 2017 fueron 300.000 kilos, pero luego la tendencia fue en constante aumento hasta llegar a este mes de julio con cifra récord", dijo a Transport & Cargo Marcelo William Bottini, director regional de Aerolíneas Argentinas para Estados Unidos, Centroamérica, Caribe, Oceanía y Asia.

El directivo señaló que el circuito se produce con carga de bajada compuesta principalmente de electrónicos, y mercadería proveniente de China. De subida, el fuerte está en el pescado, eventualmente frutas y también semillas. Una vez arribada a Miami la carga puede conectar con otros vuelos o utilizar el eficiente transporte carretero para llegar a distintos destinos dentro de los Estados Unidos. Hay camiones que viajan por ejemplo a diferentes puntos de los EEUU, con tránsito de entre 24 y 72 horas.

Con estas positivas cifras de carga, la compañía aguarda con suma expectativa el próximo inicio de la temporada de perecederos con fuertes exportaciones provenientes de Argentina.

Una herramienta clave es la pertenencia a Skyteam, Si bien es una alianza a nivel de pasajeros, es la única de las tres grandes de su tipo en el mundo que posee un acuerdo en carga. Formada por 12 de las 20 compañías asociadas, entre las que se cuenta Aerolíneas Argentinas, llega a 175 países con una flota de 3.145 aviones y 31.183 millones de toneladas-kilómetros de cargas transportadas (FTK) cada año en 40 depósitos en aeropuertos compartidos.

"Por Skyteam tenemos código compartido con Delta Airlines, quien puede poner sus pasajeros en Aerolíneas. Cuando un cliente pregunta por la calidad de nuestro servicios yo le digo que si Delta Airlines y las otras empresas de SkyTeam confía sus clientes a Aerolíneas por qué usted no va a confiar", resaltó Bottini, al tiempo que explicó que la aerolínea de bandera es reconocida por este codeshare, que es también "una puerta abierta en el mercado americano".

Promocionar

En el rubro pasajeros el permanente desafío es el de promocionar el destino Argentina. "Nosotros vendemos el país. Si la Argentina no fuese atractiva no tendríamos qué vender. En este tema, se produjeron importantes avances como la devolución del 21% del IVA a los turistas extranjeros, o la visa de reciprocidad. Estamos trabajando en conjunto con el Instituto Nacional de Promoción Turística (Improtur) en el desarrollo y crecimiento del turismo desde los Estados Unidos y a través de Aerolíneas. Como compañía aérea competimos con otros que también venden Argentina" y otros destinos, destacó Marcelo Bottini.

La web es boca de venta de pasajes muy importante. En Estados Unidos con la tecnología existente a nadie se le ocurre ir a un mostrador para adquirir un boleto. Todo se hace en la oficina virtual.

Oro punto destacado por el director regional de Aerolíneas es el de la puntualidad.

"Hace unos años cuando un vuelo venía a horario era una sorpresa. Hoy es todo lo contrario, la sorpresa se produce cuando un vuelo se retrasa. Por supuesto que surgen imponderables porque los aviones se rompen o algún fenómeno meteorológico puede complicar las cosas, pero eso afecta a toda la industria. No obstante, los índices oficiales de puntualidad de Aerolíneas Argentinas la destacan. Si no somos capaces de tener un avión en horario, limpio, buen servicio y buen precio no es posible competir en el mercado americano", reseñó Marcelo Bottini.