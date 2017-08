Tras la orden de desalojo, Cristobal López mudará oficinas al microcentro

El juez federal Claudio Bonadio ordenó el desalojo del empresario Cristóbal López del dúplex que le alquila a la ex presidenta Cristina Kirchner en Puerto Madero, donde había fijado residencia pero también tenía oficinas y una veintena de empleados.

Según fuentes del Grupo Indalo, tras el rechazo a la apelación que presentó contra el desalojo ordenado por el magistrado, López llevará las oficinas que tenía en el edificio Madero Center a Av Córdoba 657, donde la idea es trasladar también los 20 empleados que se desempeñaban en ese lugar.

En el marco de la causa Los Sauces, Bonadío lo emplazó a dejar esa propiedad antes del 30 de agosto, informaron hoy a Télam fuentes judiciales.

López y la ex mandataria, procesados por asociación ilícita y lavado de activos en la causa Los Sauces, no podrán continuar el contrato de locación de un departamento en el edificio Madero Center, que firmaron en 2012 y que, hasta febrero de este año, representó para la ex presidenta ingresos por más de 1,7 millones de dólares.

El magistrado le ordenó a López que antes del 30 de agosto desaloje la Unidad Funcional 440, pisos 8 y 9, del Madero Center, que ocupa desde hace cinco años y, según las mismas fuentes judiciales, Bonadio tomó la decisión al considerar que el dinero con el que se pagan los alquileres está sospechado de lavado.

López instaló en 2012 en el dúplex de Madero Center -propiedad de Los Sauces SA- su oficina principal, que cuenta con dos salas de reuniones. En tanto, en el primer piso funciona Administración Austral, la firma que nuclea las participaciones accionarias del empresario K en diferentes sociedades.

Antes de dejar el inmueble, Cristóbal López “deberá abonar la totalidad de los alquileres adeudados con los intereses correspondientes”, indica la notificación judicial.

Durante un trimestre, López no pagó el alquiler correspondiente al dúplex ya que estaba pendiente la negociación para renovar el contrato.

Según las mismas fuentes consultadas por Cronista.com López había accesido a pagar el 5% de aumento que había fijado el interventor judicial de la inmobiliaria Francisco Branda para renovar la locación. Pero fue el propio interventor quien impulsó la orden de desalojo final.

López, a través de su empresa Inversora M&S, había acordado un plazo para irse de la propiedad, pero ese lapso venció, por lo que solicitaron 10 días más, que vencen el 30 de agosto próximo.

En el último año, la Inversora M&S pagaba 32.250 dólares mensuales, y ese precio, desde 2012 a febrero de este año, le redituó a la ex presidenta 1.727.500 dólares.

Bonadio sostiene que el vínculo comercial entre Cristóbal López y Cristina es una ‘pantalla‘ para realizar el ‘pago de retornos‘ por parte del empresario K y su socio, Fabián De Sousa, a la familia Kirchner. Todos están acusados de integrar una asociación ilícita.

La empresa M&S, responsable de pagar el alquiler del dúplex, es la misma que está investigada por retener más de 3.300 millones de pesos que debían haber sido destinados al pago de impuestos a la AFIP por las operaciones de la petrolera Oil Combustibles. La deuda global es de 8.000 millones.