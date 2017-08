Tras la euforia post PASO, el Merval propone un ajuste

Luego del salto de ayer por el resultado en las PASO, el Merval insinúa un ajuste en el arranque al perder 0,79 por ciento en el arranque, hasta situarse en las 22.331,68 unidades, por una toma de ganancias y reacomodamiento de carteras que llevan adelante los inversores.

En ese contexto, los papeles de Macro caen 3 por ciento, a 160,30 pesos cada uno, y lideran las subas dentro del Merval, que pierde 0,48 por ciento en la apertura, hasta situarse en las 21.235,16 unidades.

Dentro del panel líder de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires las otras bajas más importantes Cresud (2,91%), YPF (2,43%), y Francés (2,06%).

Ayer, el Merval saltó 4,26% por el optimismo que generó en el mercado el resultado que el oficialismo obtuvo en las PASO.

El total negociado en acciones asciende a 14.279.507 pesos, con un balance de 19 papeles en alza, 18 en baja, y 15 sin registrar cambios en su cotización.

¿Qué pasa con los títulos públicos?

Entre los bonos, el AY24 desciende 0,68%, el Descuento en dólares resta 0,48%, y el PR13 se contrae 0,25%.

¿Qué pasa con los ADRs?

La mayoría de las acciones de firmas argentinas que cotizan en Wall Street operan con tendencia bajista en la apertura.

En ese contexto, los papeles de YPF caen 1,77%, hasta los u$s 20,50 cada uno y lideran los ajustes.

Como contrapartida, los ADRs de TGS (1,18%, u$s 17,54), Galicia (1,04%, u$s 41,73), y Nortel Inversora (1,02%, u$s 33,85).