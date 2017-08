Volatilidad: Cuál debería ser el valor del dólar para anular el carry trade

Luego del resultado electoral, el dólar se desplomó a valores de 17,15 pesos, las acciones evidenciaron un fuerte rally con subas mayores al 10% y el evento clave desde el lado financiero se concentra en la renovación de vencimientos de Lebacs que enfrenta el Banco Central en el día de la fecha. Y contemplando el buen dato de inflación de julio, sumado a síntomas de reactivación económica, la clave pasará -entonces- por comenzar a evaluar la posibilidad de ir estirando parte de los vencimientos a la parte larga de la curva de Lebacs ante el riesgo de que el BCRA retome su proceso de baja de tasa. De esta forma, posicionándose actualmente en la parte larga de la curva de Lebacs se estaría lockeando la tasa y se estaría aprovechando que actualmente la misma se ubica en niveles elevados. El riesgo está en cuál puede ser el comportamiento del tipo de cambio que termine anulando la estrategia de carry trade y que la Lebac termine siendo una mala inversión.

La tasa a 28 días ubicada en 26,5% anual y renovando Lebacs al mismo vencimiento, el dólar debería subir un 2,03% hasta los $ 17,52 para anular el carry trade y que la estrategia se transforme en una inversión perdedora.

Sin embargo, ante la expectativa de que el Banco Central comience a reducir la tasa y, contemplando que los niveles de tasas actuales resultan bastante atractivas, quizá valga la parte corte comience a ser cada vez menos atractiva y el inversor de a poco comience a replantearse si no es un buen momento para ir estirando los plazos de los vencimientos de Lebacs y buscar posicionarse en la parte más larga de la curva, sobre todo con la expectativa de que el BCRA retome el ciclo bajista de tasas.

Si extendemos un vencimiento adicional y pensando que el Central no va a mover las tasas, renovando Lebacs a 63 días nos daría una tasa 26,2% anual y lo que implicaría que el dólar deba subir un 4,6% hasta los $ 17,96 para que el carry trade quede anulado. Si pensamos en el extremo y vamos a la parte mas larga de la curva, en los 217 y 273 días, la tasa anual estaría en torno a los 25,45% y 25,35% respectivamente lo que implicaría que el peso argentino deba devaluarse un 15,35% y 19,25%, según corresponda, desde los valores actuales de $ 17,15. En otras palabras, para anular el carry trade colocándose a 217 días, el tipo de cambio debería valer $ 19,80 mientras que para el plazo de 273 días, el dólar debería cotizar en $ 20,45.

Con lo cual, si el inversor piensa que el dólar no va a superar los $ 20,45 de acá a 273 días, entonces le resultará una buena opción pensar en que vale la pena estirar plazos de Lebacs a tal vencimiento y ganarse la tasa del 19% efectiva. En cambio, si espera una devaluación por encima de los $ 20,45, estirar plazos de Lebacs no debería ser tomado en cuenta o, eventualmente buscar plazos más cortos. Para un vencimiento anterior, a 217 días se debería realizar el mismo planteamiento. Si el inversor no espera una devaluación que lleve al tipo de cambio por encima de $ 19,80, entonces pueda considerar como una alternativa buscar estirar el plazo de Lebacs hasta esos valores.

La curva ha quedado muy aplanada y las tasas de corto plazo han quedado muy cerca de los de mayor plazo y ello le sigue dando atractivo a los vencimientos mas cercanos como alterativa de inversión, sobretodo en un escenario electoral y con importante volatilidad del tipo de cambio. Pero dado que el mercado espera que el BCRA comience a reducir la tasa en este o en los próximos meses, el inversor deberá comenzar a evaluar alternativas de plazos más largos y para que dicha inversión siga siendo una buena opción, la clave pasara por donde se ubicará el dólar al vencimiento.