A 40 años de su muerte, Elvis Presley aún genera u$s 27 millones por año

Mañana se cumplen 40 años del fallecimiento del Rey del Rock, y en Graceland, su mansión en Memphis, Tennessee, calculan que más de 50.000 personas acudirán a rendirle tributo. Con 1000 millones de discos vendidos en todo el mundo, Elvis Presley es considerado el artista con mayores ventas de todos los tiempos, y en 2016 Forbes lo ubicó en el cuarto puesto de las celebridades fallecidas con mayores ingresos, con u$s 27 millones.

"Es la única persona de los tiempos modernos que es reconocida al instante por su nombre de pila en todo el mundo", dijo el autor británico Ted Harrison, quien escribió dos libros sobre Presley. "Decís Elvis en Pekín, Nicaragua, Estonia o Fiyi y todos saben de quién hablas, más allá de los idiomas y las culturas", señaló a la AFP.

Su voz y estilo únicos combinaron R&B, blues, country, gospel y música negra, desafiando las barreras sociales y raciales de su tiempo, y en fuente de inspiración para todos los que llegaron después, desde The Beatles pasando por The Rolling Stones a Bruno Mars.

Éxitos como "Heartbreak Hotel", "Hound Dog", y "Jailhouse Rock" son reconocidos de inmediato. Su música ha sido reeditada y relanzada innumerables veces desde su muerte. Más de 20 millones de personas visitaron Graceland, su hogar durante dos décadas, desde que Priscilla, su exesposa y madre de su única hija Lisa-Marie, lo abrió al público en 1982.

Unos 600.000 visitantes acuden allí cada año, generando unos u$s 150 millones anuales a la economía de Memphis. Y no hay señales de declive: en marzo fue inaugurado un nuevo complejo de entretenimiento y un hotel en un predio de 16 hectáreas, cuya inversión ascendió a u$s 45 millones. Los fans a menudo se emocionan hasta las lágrimas frente a su tumba en Graceland, que cubren de flores, tributos y recuerdos.

Hijo de un camionero y una operaria textil, Elvis nació el 8 de enero de 1935 y creció en una casa de dos habitaciones en Tupelo, Mississippi. En 1948, se mudó a Memphis con sus padres, se graduó en la escuela secundaria, grabó su primer disco a los 19 años y se convirtió en una estrella casi instantáneamente. Luego pasó una temporada de dos años en el ejército estadounidense durante la Guerra Fría, con el que fue enviado a Alemania Occidental y promovido a sargento. Tras colgar el uniforme se convirtió en un artista familiar y respetable.

Grabó alrededor de 20 discos y protagonizó 30 películas de gran suceso.

Su último concierto fue el 25 de junio de 1977 en Indianapolis. El 16 de agosto fue hallado muerto en el baño de su casa.