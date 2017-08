Rechazan otra recusación de CFK contra Bonadio

La Cámara Federal porteña rechazó hoy un planteo de la ex presidenta Cristina Kirchner para apartar al juez federal Claudio Bonadio de la causa que la investiga por supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA a raíz de la firma del memorándum de entendimiento con Irán, según la denuncia presentada pocos días antes de ser hallado muerto por el fiscal Alberto Nisman.

La decisión fue de la sala II del Tribunal de Apelaciones, que rechazó una recusación presentada contra Bonadio por la defensa de la ex presidenta, ejercida por Alejandro Rúa y Graciana Peñafort, y otro del mismo tenor hecho por otro imputado, Juan Martín Mena, según el fallo al que accedió Télam.

Los camaristas Eduardo Farah y Martín Irurzun descartaron la existencia de enemistad manifiesta por parte del juez del caso y lo confirmaron en la causa, que fue anexada a otra investigación que llevaba Bonadio por supuesta traición a la Patria y otros delitos.

Bonadio investiga a la ex Presidenta, al ex canciller Héctor Timerman, Mena y otros ex funcionarios por supuesto encubrimiento del ataque terrorista del 18 de julio de 1994 a raíz de una denuncia presentada por Nisman antes de aparecer muerto con un disparo en la cabeza en su departamento de Puerto Madero en enero de 2015.

Además, el juez tiene otra causa por una denuncia presentada de manera posterior por supuesta traición a la Patria por parte de dos abogados, que la Cámara Federal declaró conexa a la denuncia de Nisman.