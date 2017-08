Los jugueteros apuestan todo al Día del Niño pero chocan con consumidores que retraerán sus compras

Con un ánimo algo más optimista que el año pasado, los fabricantes de juguetes y los dueños de las jugueterías se preparan para una de las fechas más importantes de su calendario de ventas con la expectativa de un crecimiento con respecto al año pasado.

"Estamos creciendo muy bien. Los fabricantes venimos con un crecimiento acumulado del 5%, que repunta y continúa. Mientras que desde el lado del comercio, las ventas vienen muy bien y en las primeras semanas de agosto hay un aumento del 7% en unidades respecto al año anterior", indicó Matías Furió, presidente de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ). En el sector estiman un ticket promedio de aproximadamente $ 300 por regalo, $ 50 más que el año anterior.

Entre los factores que impulsan las ventas, destacan la incorporación de los productos de juguetería al plan de tres cuotas sin interés impulsado por el Gobierno y el repunte de la actividad durante las vacaciones de invierno.

"El argentino está acostumbrado a las cuotas y a los descuentos. Por eso no funcionó el modelo de precios transparentes; cuando a la gente le decís con interés, se asusta", destacó el empresario.

Desde la CAME, también esperan un crecimiento en las ventas de las jugueterías.

"Las expectativas son buenas. En las vacaciones hubo bastante movimiento de gente, más gasto, y probablemente eso se traduzca en el Día del Niño también. Notamos que las caídas fuertes del año pasado se desaceleran mucho", indicó Pedro Cascales, vocero de la entidad.

Sin embargo, si se tiene en cuenta el contexto económico, la mayor parte de los consumidores, cuidarán sus gastos. De acuerdo con un sondeo realizado por TrialPanel, consultora de Investigación de mercado, el 43% afirmó que será "más conservador" con sus gastos. En tanto, un 35% comprará de igual manera que años anteriores y un 7% invitará a los niños a un almuerzo o merienda para no invertir tanto dinero. Solo el 6% no dará presentes.

Otro resultado de la encuesta, es que la búsqueda de ofertas será una constante. Los consumidores consultados, aseguraron que también van a comparar lo que ofrece Internet y los locales físicos, y aprovechar las promociones con las tarjetas de crédito. Nueve de cada 10 encuestados aseguró estar atento a las promociones de los comercios, siendo lo que más les interesa los descuentos directos en el precio (67% de menciones) y las cuotas sin interés (27%).

Desde el sector de los jugueteros, destacaron que fueron uno de los pocos sectores que creció durante el año pasado, gracias a que la producción local es competitiva.

En el mercado local, el 51% de los productos son de fabricación argentina. "Las importaciones de juguetes están sólo un 10% por encima que el año pasado. A comienzos de año era 17%. No tenemos problema que ingrese lo que no fabricamos nosotros. La Argentina es competitiva en juguetes plásticos, muñecas, monopatines o juegos de mesa, por ejemplo, pero no producimos juguetes a radio control. Cuando hay más mano de obra, nos ganan los chinos", advirtió Furió. Y destacó que se complementa con la oferta de lo que se produce. Incluso grandes jugadores globales, como Hasbro y Mattel, comenzaron a fabicar algunos de sus productos como juegos de mesa en fábricas locales.