Reactivan obras en el Gasoducto del Noreste por $ 1203 millones

La estatal Enarsa comenzó con el proceso formal para reactivar las obras abandonadas en Salta por la empresa Servicios Vertúa en el Gasoducto del Noreste Argentino (GNEA). El llamado a licitación por los últimos 230 kilómetros fue publicado ayer en el Boletín Oficial y tendrá un presupuesto de $ 1203 millones más IVA.

La adquisición del pliego se podrá realizar desde mañana y tiene un valor de $ 10.000. La presentación de ofertas estará admitida hasta el 12 de octubre, cuando se abrirán los sobres.

El presidente de Enarsa, Hugo Balboa, había adelantado en una conferencia de prensa en mayo el reinicio de la obra, que es trascendental, ya que permitirá una mayor capacidad de transporte del hidrocarburo y habilita a que Bolivia pueda pasarle mayor volumen de gas a Argentina. Así, el país estará en condiciones de evitar importaciones caras, como la del fluido que se le compra a Chile.

En mayo, Enarsa acordó por segundo año consecutivo importar gas de Chile frente a un posible incumplimiento de Bolivia del contrato de envío de 20,5 millones de metros cúbicos diarios del fluido y la saturación de las terminales regasificadoras de Bahía Blanca y Escobar.

De esta manera, el Estado destinó u$s 1689 millones para comprarle 276 millones m3 de gas a Chile entre junio y agosto, a razón de u$s 7,70 por millón de BTU. El hidrocarburo proveniente de Bolivia, en tanto, se paga u$s 4,99 por millón de BTU. Por esto, si Bolivia eleva su producción la obra será clave para abaratar importaciones de gas.

Actualmente, el país se conecta con Bolivia a través del Gasoducto de Integración Juana Azurduy (GIJA), que va de la localidad boliviana de Campo Margarita hasta la salteña Campo Durán. Allí nace el Gasoducto Norte, que llega hasta General Pacheco, en Buenos Aires.

El GNEA, originalmente concebido para abastecer de gas natural a unos 3,5 millones de habitantes en Salta, Formosa, Chaco, Santa Fe, Corrientes y Misiones, está trabado porque Vertúa dejó inconcluso el tramo que conecta Salta con Formosa. Enarsa ya inició acciones legales contra Raúl Vertúa y estableció en el pliego de la licitación que se deberán construir 122,1 kilómetros del gasoducto y reacondicionar otros 107,9 km. Por el momento, además, el GNEA no llegará a las provincias mesopotámicas.

Aunque en un principio la idea oficial era terminar el tramo faltante en enero del año que viene, la previsión ahora es finalizarlo antes del próximo invierno. Sin embargo, fuentes del sector plantearon que "tal vez" no lleguen para esa fecha y puedan tener todo listo para agosto o septiembre de 2018, ya que la temporada de lluvias en Salta "podría complicar las obras".

Ante las denuncias, Vertúa, que según un informe del periodista Jorge Lanata habría cobrado $ 733 millones, se defendió y dijo que los reclamos de los pobladores salteños "tornaron imposible" su labor.