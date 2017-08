Un protocolo familiar al que ya se adapta la cuarta generación

En Sinteplast, el concepto "está empresa en una gran familia" no es una metáfora. Allí trabajan 1100 personas, de las cuales 8 pertenecen a la familia del fundador de la firma. Hoy trabaja la tercera generación, los nietos del fundador de la compañía, mientras que la cuarta generación ya comenzó a preparase para ser incorporada. Pero ingresar en Sinteplast no es fácil para un miembro de la familia. Existe un "protocolo familiar" que tiene 18 años, donde se establecen las reglas para trabajar. Claudio Rodríguez, director de la empresa, explicó que se pone "mucho énfasis en la capacitación. Hasta que no están preparados no vienen a trabajar. Esto tiene la gran ventaja familiar de que las reglas están claras y hacia afuera es una señal importante, porque la gerencia y otros ejecutivos saben que no llegan paracaidistas". Los miembros de la familia Rodríguez que ingresaron a Sinteplast tuvieron que ser profesionales, bilingües y hacer un master, entre otros requisitos. El protocolo incluye que "para vender las acciones hay prioridad para la familia, hay pautas sobre como conformar el directorio y es importante que aprendan a ser socios", agregó.