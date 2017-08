El drama del hambre en el mundo

Si bien es conocido que el hambre es un drama humanitario a nivel global, no es menos cierto que la magnitud de este grave problema llama realmente la atención. En efecto, el Proyecto Hambre de las Naciones Unidas estima que en el mundo unas 800 millones de personas sufren de hambre (viven con un máximo de u$s 1,25 diarios); de los cuales no menos de 10 millones mueren anualmente por desnutrición crónica. La mayor parte de este castigado segmento de indigentes se ubica en Asia y en el Norte de África.



Más grave aún, parte de esa población da lugar a verdaderos escenarios críticos denominados hambrunas; las cuales se dan en países o regiones geográficas que no poseen los suficientes recursos como para alimentar a su población, ni siquiera a niveles mínimos de subsistencia.

En estos bolsones de miseria donde la población vive en condiciones infrahumanas de alimentación, higiene y servicios básicos las tasas de desnutrición y mortandad son descarnadamente elevadas, especialmente en niños menores de cinco años A la fecha, se estima que a nivel global la población que vive en estas paupérrimas condiciones de vida alcanza a un universo del orden de 30 millones.

Estas brutales hambrunas no sólo se deben a factores climáticos, como sequías o recalentamientos exacerbados por el cambio climático, sino también a conflictos militares que diezman los recursos y provocan un enorme flujo de desplazados que viven en condiciones infrahumanas. En la actualidad, las principales concentraciones de hambrunas se dan en Sudán del Sur, Nigeria, Somalia y Yemen con alrededor de 15 millones de famélicos (50% del total). Este horror ha llevado a algunos analistas a definir este año como el de las cuatro hambrunas.



En Sudán del Sur, la principal causa de la hambruna es la guerra civil que ya dura más de tres años y que ha dado lugar a que un 40% de la población (5 millones) se enfrente a condiciones extremas de desnutrición.

En Nigeria, el conflicto entre la guerrilla de Boko Haram y el ejército ha provocado un desplazamiento masivo de casi 5 millones de famélicos. Por su parte, en Somalia se dan ambos factores de guerra civil y sequía, con 4 millones viviendo en crisis de desnutrición crónica.

Finalmente Yemen, el país más pobre de la península arábiga, enfrenta una virtual guerra civil entre shiitas y sunníes, la cual junto a pésimas condiciones climáticas ha generado no menos dos millones de personas con graves problemas de hambre. No todo termina aquí, los países que amén de Nigeria rodean el lago CHAD (Niger, Chad y Camerún) también se encuentran próximos a caer en esta pesadilla, con una población afectable no menor a 3 millones.

Ante esta más que dramática situación, la pregunta que surge es: ¿a nivel global, se están tomando medidas para, al menos, reducir este universo de 30 millones de personas afectadas por el hambre que las lleva, literalmente, a la muerte por inanición?

La realidad indica que son numerosas las entidades multilaterales y ONGs que se ocupan del tema, las cuales reciben fondos internacionales para su financiamiento. Sin embargo, es claro que los esfuerzos son insuficientes.

En efecto, en un mundo que derrocha miles de toneladas de alimentos y gasta más de u$s 1,5 billones (equivalentes a tres PBI de nuestro país) en armamentos y defensa militar, es inaceptable que este drama humanitario de 800 millones de hambrientos y 30 millones de famélicos no se reduzca sensiblemente.

Nada más claro a este respecto que lo afirmado recientemente por Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, refiriéndose a las hambrunas en el Cuerno de África: "A los efectos de evitar una catástrofe, necesitamos u$s 4000 millones. Sin embargo, y a pesar de algunas promesas generosas, a la fecha sólo hemos recibido 90 millones".