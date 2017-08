Lebac: afirman que hoy habrá un buen punto de entrada a la tasa en pesos

El Banco Central (BCRA) enfrenta hoy un vencimiento de $ 534.000 millones en Lebac, lo que equivale al 56,6% del stock total. Con el resultado de las elecciones puesto, el mercado da por descontado que Federico Sturzenegger podrá sortear la cita con tranquilidad. Se espera que renueve al menos una gran parte del vencimiento y que mantenga la tasa más corta en torno a 26,5%, en línea con lo que se operaba ayer en el mercado secundario.

"Con el resultado a favor, no creo que haya mucho problema con la licitación. Puede ser que no haga el roll-over de todo el vencimiento porque los bancos juegan con la integración del efectivo mínimo y podría haber una inyección de unos $ 50.000 millones. Eso no sería preocupante porque se compensa con las operaciones de pases. Con un mercado secundario con tanto volumen, las licitaciones mensuales de Lebac pierden un poco de atractivo porque se se opera todos los días", explicaron en un banco.

Una de las claves para entender el alivio del BCRA es la caída que mostró ayer el tipo de cambio, que reaccionó rápidamente a la buena elección del Gobierno. Lorenzo Sigaut Gravina, de Ecolatina, señaló que la tregua cambiaria llegó justo a tiempo y que permitirá a la autoridad monetaria enfrentar el vencimiento de Lebac "sin un elevado riesgo de corrimiento hacia el dólar". Por el contrario, el economista consideró que "un resultado negativo en las PASO podría haber tensionado sobremanera la renovación de Lebac y, por ende, el mercado cambiario".

Junto con la corrección del tipo de cambio ayer se ajustaron las tasas del dólar futuro: la tasa implícita a septiembre, que el viernes pasado era 26,29%, ayer cayó 1% y cerró en 25,24%. Como resultado, si hoy el BCRA convalida la tasa de 26,5% para la Lebac a 35 días, será una buena oportunidad para aprovechar los retornos en moneda local. "Creo que en esta licitación se va a mantener la tasa y, de a poco, a medida que la inflación vaya cediendo, irá bajando. El mercado corrigió el dólar spot y los futuro pero, si la tasa se mantiene, no estará muy arbitrada y muchos podrían irse del dólar al carry trade. Este mes hay un buen punto de entrada para la tasa en pesos", comentó Amilcar Collante, economista de CeSur.

En la misma línea, Federico Furiase, economista asociado de Estudio Bein y profesor de la UTDT, opinó: "Cuando hay un proceso donde el BCRA no tiene margen para bajar la tasa por las expectativas de inflación y, además, vuelve a entrar capital, se genera un punto de entrada atractivo para el carry". Y agregó: "Al descomprimirse la presión cambiaria, le facilita la renovación al BCRA y baja la tasa de interés que le va a requerir el mercado. Es decir que, por el lado cambiario, podría hasta recortar la tasa de Lebac. En cambio, hay un freno por el lado de las expectativas de inflación y de los agregados monetarios: el ritmo de inflación consistente con la meta es de 0,56% mensual y la base monetaria corregida por encajes viene creciendo por arriba del 30% interanual", explicó Federico Furiase, economista asociado de Estudio Bein y profesor de la UTDT.

Para Mariano Sardans, CEO de FDI Gerenciadora de Patrimonios, el carry trade "nunca va a dejar de ser un buen negocio". El especialista sostuvo: "Siempre va a haber estornudos en el mercado (como pudo ser este miedo por la candidatura de Cristina Kirchner) pero la dinámica de la economía y del comercio exterior llevan a que el dólar siga retrasado. El carry va a seguir. Al 31 de julio, la Lebac pagó un poco más de un punto por encima de la inflación. Por eso, los inversores institucionales son los que más Lebac tienen, porque les interesa refugiarse de la inflación".

Desde InvertirOnline.com coincidieron en que el carry trade todavía tiene mucho para dar e incluso se animaron a pronosticar una posible suba de tasa para hoy. Un informe firmado por Alejandro Bianchi, Gerente de Inversiones de la firma, indicó: "Los inversores deben entender que el resultado (de las elecciones) también apoya la política de tasa altas que viene realizando el Banco Central para reducir la inflación. Esta política, podría implicar que en el día de mañana (por hoy) el Central ratifique la tasa de 26,5% de la última licitación o inclusive la eleve, para reducir la inflación que en su última lectura de Julio fue de 1,7%".