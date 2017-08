Urtubey advirtió que el peronismo “requiere de una profunda renovación”

El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, celebró hoy la “contundente” victoria del peronismo en las primarias de su provincia, pero advirtió que el partido “requiere una profunda renovación” para “ofrecerle una alternativa a los argentinos y que no tengan que optar entre el presente o el pasado”.



“Tuvimos un gran apoyo. Es la elección, en un par de décadas, más contundente que hemos tenido”, sentenció el mandatario provincial luego de que el frente oficialista Unidad y Renovación ganó las PASO salteñas por el 37,96% de los votos, casi 14 puntos más que Cambiemos, que consiguió 24,22% de los sufragios.



A pesar de la victoria, Urtubey sostuvo que el peronismo “requiere una profunda renovación porque hay prácticas políticas que la gente está cuestionando” y remarcó que “el problema de algunos es que creen que tienen que estar de algún lado y acá hay que estar del lado de la gente, no del lado de la política”.



“Estamos muy contentos por el resultado de ayer, tuvimos 15 puntos de diferencia, destacó el mandatario sobre las primarias de Salta en la que se elegían los candidatos a diputados nacionales que se enfrentarán el 22 de octubre en los comicios parlamentarios.



En diálogo con radio Rivadavia, Urtubey resaltó que en la capital salteña, su espacio triplicó “a los candidatos de Cambiemos”.



En cuanto a las elecciones de la provincia de Buenos Aires, el gobernador consideró que “es un problema que todavía no se sepa quién ganó” y expresó que a la ex presidenta Cristina Fernández “en su distrito le fue bastante bien, pero eso no quiere decir que el peronismo tenga que correr a ver qué pasa”.



En este sentido, remarcó que la ex mandataria “ya ha tomado la decisión de irse del partido”, por lo que apuntó que los dirigentes que están dentro del justicialismo tienen que “trabajar para ofrecerle una alternativa a los argentinos para que no tengan que optar entre el presente y el pasado, sino que puedan pensar en el futuro”.



“El peronismo tiene que pararse, y para eso hay que tener autoridad moral para hacerlo”, enfatizó Urtubey, quien indicó que “hay que tener la posibilidad decirle a la gente lo que uno pretende hacer, y no haber hecho todo lo contrario antes”.



Al respecto, agregó que “la gente quiere seguir renovando y uno tiene que seguir ofreciendo alternativas”, aunque opinó que “hay una tentación de sumarse a algún lado de la grieta”.



“Tenemos que generar un debate importante. Saber desde qué lugar nos queremos parar en la sociedad”, sentenció.



En cuanto a Salta, puntualizó que van “a trabajar fuerte en la coparticipación”, pero añadió que “antes hay que discutir la reforma tributaria porque primero tenemos que saber qué impuestos vamos a cobrar y recién ahí podemos ver qué plata vamos a repartir”.



En las elecciones primarias de ayer, dentro de la interna del Frente Unidad y Renovación que lidera el gobernador Urtubey, donde competían seis nóminas, la lista Compromiso triunfó con el 30,86% de los sufragios.



En tanto, Cambiemos País se quedó con el 24,22 por ciento y lista Cambiemos Juntos se alzó con la interna al alcanzar el 77,78% de los votos.



Por su parte, el Frente Ciudadano para la Victoria alcanzó el 17,38% de los votos, mientras que el Frente de Izquierda y de los Trabajadores consiguió 7,35% de los sufragios. El resto de los espacio que lograron meter a sus candidatos a diputados nacionales en las elecciones de octubre fueron el espacio Salta Somos Todos (6,06%), el Frente Popular para la Liberación (1,92%) y el Movimiento Socialista de los Trabajadores (1,57%).