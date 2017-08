El oficialismo cree que el 80% del voto a Massa se volcará a Cambiemos en octubre

El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo (PRO), estimó hoy que tras las PASO y el resultado obtenido en la provincia de Buenos Aires por 1País “el 80% que vota a (Sergio) Massa es anti-cristinista” y en octubre va a volcarse a favor de Cambiemos.



Pinedo negó en forma terminante que el oficialismo haya manipulado la información durante el escrutinio provisorio de la provincia de Buenos Aires y aseguró: “Nosotros no nos dedicamos a eso. Esas son cosas que hacía el kirchnerismo”.



Por radio El Mundo, el senador marcó que en Cambiemos “no queremos que se construya desde la mentira, eso no es lo nuestro” y destacó que en Buenos Aires hubo “una elección reñida, más reñida de lo que parecía” porque es “una provincia compleja, muy grande, con muchas situaciones locales muy diferentes unas de otras y, bueno, pasa esto”.



Preguntado sobre los votos que Cambiemos puede sumar desde las PASO hasta la elección del 22 de octubre, Pinedo sostuvo que “parece que está claro que Massa no puede ser senador”, por lo que “supongo que el 80% que vota a Massa es anti-cristinista, muchos de ellos supongo que va a querer reafirmar la posición de Cambiemos”, indicó.



Por otra parte, insistió sobre el resultado obtenido en territorio bonaerense que “siempre dijimos y supimos que era un resultado ajustado” y que sería “una elección muy reñida, que se ganaba por muy poquito”.



Pese a la afirmación de Cristina Fernández de Kirchner de que Unidad Ciudadana ganó la provincia, el senador replicó que “según el escrutinio provisorio, perdieron. Claramente hay una situación de empate” en el distrito y, acotó, “lo mismo (pasa) en Santa Fe”.



Pinedo señaló que Cambiemos también “hizo una elección muy importante en todo el país. Lo de (Héctor) Baldassi es impresionante en Córdoba”.



Con relación al escrutinio provisorio en Buenos Aires, el presidente provisional del Senado negó que haya manipulación en los datos y aseguró que “en el momento en que habló la dirigencia nuestra la información que teníamos era la que estaba publicándose. No teníamos una información oculta que mostrara que pasaba otra cosa”.



Sobre el 34% que se pronunció en las urnas a favor de la ex Presidenta, Pinedo apuntó que Cambiemos “ha mejorado sus votos en sectores muy pobres de la provincia de Buenos Aires” y al respecto resaltó que si bien “puede ser que haya gente que no la está pasando bien‘ otra cosa es que crean que ‘lo que hay que hacer es volver a (Axel) Kicillof y (Guillermo) Moreno”.