El dólar post PASO: la divisa se desploma más de 50 centavos y se aleja de los $ 18

El dólar minorista perdía 54 centavos y se vendía a 17,45 pesos, según el promedio que realiza el Banco Central (BCRA).

El dólar Banco Nación (BNA) retrocedía 50 centavos y se vendía a $ 17,40, aunque llegó a tocar un piso de $ 17,35, mientras que el dólar mayorista se desplomaba de 57 centavos y se colocaba en los $ 17,14 .

La fuerte baja que experimentaba el billete refleja que el mercado tomó con calma y hasta euforia el resultado electoral que dio una victoria a nivel país mejor de lo esperada para Cambiemos y una elección no tan favorable como estimaban las encuestas a Cristina Kirchner.

En tanto, hoy se conoció una menor liquidación de divisas por parte de los agroexportadores que volcaron a la plaza u$s 405,099 millones contra u$s 491,092 millones de semana previa.

En la previa electoral, el Banco Central (BCRA) utilizó más de u$s 1800 millones de sus reservas para contener el precio de la divisa. En las últimas 14 ruedas, la entidad hizo colocaciones que rondaron los u$s 300 millones y hasta rozaron los u$s 600 millones con un claro objetivo, que el dólar minorista no superara la barrera psicológica de los $ 18.

La primera intervención fuerte de la entidad ocurrió el pasado 28 de julio, cuando la divisa superó los $ 18. El BCRA mandó su mensaje al mercado colocando u$s 305 millones de sus reservas.

La segunda colocación fue el viernes 4 de agosto con casi u$s 43 millones. En la semana previa a las PASO el ritmo de colocación no se detuvo. El lunes pasado fueron u$s 165 millones y el martes u$s 208 millones. El miércoles fue el día de mayores complicaciones de mercado para la entidad. Entonces, que debió colocar la suma récord de u$s 600 millones para marcar la cancha y el volumen negociado trepó por encima de los u$s 900 millones.

El jueves la entidad vendió u$s 298 millones y el viernes volcó u$s 235 millones.