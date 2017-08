Cristina: el Gobierno “montó un show en el prime time” para esconder su derrota

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner salió a hablar hoy a las 3,50 de la mañana, luego de recortar los 5 puntos de ventaja que le llevaba el candidato de Cambiemos, Esteban Bullrich. Cuando Fernández de Kircher se encontraba a 0,03 puntos de distancia de su principal rival, la exjefa de Estado tomó el micrófono para anunciar su triunfo y criticar al Gobierno por haber demorado los resultados con el objetivo de "montar un show en el prime time" televisivo para esconder que había sido derrotado.

Cristina perdió retóricamente perdón y habló de "bochorno" por la demora en difundirse los resultados y consideró que el resultado expresa que la ciudadanía está "pidiendo un cambio" en las políticas oficiales, a las que calificó de llevar adelante un "ajuste".

"Esto es un papelón internacional", dijo la exmandataria.

"El Gobierno tiene que escuchar porque así lo ha expresado no los candidatos de Unidad Ciudadana sino la sociedad", dijo la expresidenta.

Cristina hizo hincapié, entre otras cosas, en la cuestión tarifaria, y dijo que "la gente no puede pagar las tarifas" y que tienen que ser corregidas".

‘Estas elecciones no las ganó Cristina, sino todos estos hombres que nos están acompañando‘, dijo.

Además, pidió al gobierno: ‘Es momento de que tomen nota de este triunfo y no ya cambiar el rumbo, no, no les pedimos tanto. Sino que piensen en toda la gente que tiene problemas para acomodar su economía‘.

"Pese a todos los destratos que me hacen desde las más altas esferas no me van a torcer el rumbo", dijo e ironizó cuando advirtió que "pensaban que nos íbamos a ir a dormir, pero nosotros no somos vagos".

Cristina reclamó por la desaparición de Santiago Maldonado, respecto de quien recordó que debería haber ido a votar y se solidarizó con "sus familiares".

‘Queremos expresar hoy una vez más nuestro reclamo al gobierno para que Santiago aparezca con vida. Milagro Sala aún presa también, sin cumplimentarse lo resuelto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, planteó.

Al respecto, Cristina Fernández agregó: “La verdad que presos políticos y desaparecidos, eso sí que nunca me lo hubiera imaginado”.