Cambiemos se imponía en Santa Fe y el socialismo era relegado al tercer puesto

La ruptura de la coalición gobernante Frente Progresista, conformada en la provincia de Santa Fe por el socialismo y el radicalismo, allanó el camino para que el oficialismo nacional logre que su fórmula sea la fuerza más votada en las PASO.

Cambiemos, que llevó una lista única, registraba al cierre de esta edición el 29% de los 793.456 votantes, seguido a tres puntos por el el Frente Justicialista, donde se imponía el kirchnerista Agustín Rossi sobre la exjueza Alejandra Rodenas. En tercer lugar, y bastante lejos con 13% quedaba el gobernante Frente Progresista Cívico y Social con la lista que lleva al ministro de la Producción, Luis Contigiani, contra la lista de María Eugenia Schmuck.

Así, en la provincia, que es la tercera en importancia del país por el caudal electoral que aporta, se van a poner en juego nueve bancas de un total de 19 que tiene en la Cámara de Diputados nacional.

De esas nueve, Unión Pro renueva tres, el Frente para la Victoria pone en juego dos bancas al igual que el Partido Socialista y la UCR y la Democracia Progresista una cada uno.

Si los votos de las PASO se mantuvieren en los mismos niveles en octubre próximo, las 9 bancas se repartirían en 4 para Cambiemos, 3 para el PJ y 2 para el socialismo.

"Nadie en el Frente Progresista se imaginaba estos números. Las mediciones mostraban que el nivel de conocimiento del candidato de Cambiemos (el secretario de Políticas Universitarias y ex rector de la Universidad Nacional del Litoral, el radical Albor Cantard), era la mitad de la que tiene el ministro de la Producción, Luis Contigiani, y sin embargo duplicó los votos", explicó una fuente del oficialismo santafesino a El Cronista. "Nadie creía que que iban a sacar estos votos, se votó el proyecto nacional, no el candidato local", explicó la fuente.

"Creemos que el gobierno nacional hizo su juego, nacionalizó la elección, y no pudimos romper esa inercia", agregó.

Pero en la provincia también se hicieron PASO para definir, además, renovaciones de concejales, cargos comunales y 12 intendencias.

"Esto lo vimos en los votos a concejales, donde Cambiemos mucho más votos de los que se creía en Rosario y en Santa Fe no ganó, pero sumó mucho".

A pesar de estas expresiones de sorpresa que recorren el espinal del socialismo santafesino, Contigiani dijo que "sabíamos que Cambiemos podría estar arriba" y reconoció que ahora deberán "hacer un esfuerzo muy grande" para lograr imponerse en octubre.

El gobernador Miguel Lifschitz señaló frente a los periodistas que "evidentemente se nacionalizó la campaña, lo que perjudicó a los partidos provinciales. Además, se polarizó entre el kirchnerismo y Cambiemos".

Aunque la provincia fue uno de las que más candidatos compitieron, por lo que hubo una gran dispersión del voto, el mandatario reconoció que el resultado obliga al Frente Progresista "a realizar una autocrítica y replantear la estrategia de cara a octubre".