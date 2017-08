Gradualismo ratificado

Estas elecciones de medio término han sido el foco de atención de la opinión pública desde hace más de un año. El mismo gobierno las instaló como un hito fundamental para la consolidación (o no) de la idea de cambio que propone. Por lo tanto, más allá de lo que termine sucediendo en octubre con las mayorías y minorías parlamentarias, desde el punto de vista de la percepción de gobernabilidad y de la capacidad del gobierno para implementar ese cambio, estas elecciones tendrán un impacto que excede largamente lo que puede acontecer en los mercados en los próximos días.

Los mercados habían descontado en las PASO un empate técnico en la provincia de Buenos Aires; asi que el triunfo del oficialismo en la estratégica provincia por un margen tan exiguo no debería tener consecuencias considerables en el precio de los activos de riesgo (bonos y acciones).

En cuanto a la cotización del dólar, lo acontecido en las semanas previas a las PASO puso a prueba la paciencia y los nervios de muchos. La tendencia a tratar de explicar todo a partir de una única causa no es aconsejable en las ciencias sociales. La cotización del dólar trepó a los $ 18 al menos por tres razones: el código genético de los argentinos nos lleva a dolarizar parte de nuestros portafolios cada vez que hay elecciones; además éstas tenían un resultado incierto, que involucraba el potencial triunfo de CFK en la provincia de Buenos Aires; y por último, el BCRA tuvo en los dos meses una política algo menos estricta en materia de expansión monetaria, y la Base Monetaria en julio resultó, en promedio, unos $70,000 millones superior a la de mayo. Así que lo que pueda pasar de aquí hasta octubre dependerá sobre todo de lo que haga el BCRA. Ya que los otros dos factores, aunque morigerados, seguirán vigentes al menos hasta octubre.

En tal sentido, el BCRA tiene por delante este martes un nuevo vencimiento de LEBAC como para reafirmar su compromiso antiinflacionario. Además, todavía quedan unos u$s 6000 millones de la deuda colocada por el Tesoro nacional que aún no los ha transformado en pesos. En la última semana, la intervención del BCRA en el mercado cambiario tuvo como contrapartida esos dólares y los que aún quedan deberían monetizarse o venderse en el mercado en las próximas semanas. Así que hay suficientes motivos como para pensar que al Banco Central no se le debería escapar ni la cotización del dólar ni la inflación en las próximas semanas.

Sin embargo, nunca hay que subestimar a la inflación. La inflación es como la criatura de Frankenstein, me dijo una vez un profesor de mi querida Universidad Nacional de La Plata: uno puede pensar que la tiene bajo control, pero si te distraes se te puede desmadrar sin darte ningún aviso. Argentina tiene una tasa de inflación que todavía es altísima, y los mecanismos de formación de precios siguen siendo los mismos de siempre. La combinación tasas de interés reales positivas y flotación cambiaria es todavía muy joven como para haberlos modificado sustancialmente. Y mientras el BCRA descansa en su política de absorción de los excedentes monetarios a través de las colocaciones de LEBAC y Pases, los agregados monetarios crecen a tasas más cercanas al 30% anual que a las tasas establecidas como metas para la inflación. Además, los vencimientos mensuales de LEBAC del orden de los $ 500.000.000.000 (la mitad del stock y casi un 60% de la base monetaria), aun cuando sigan siendo una alternativa de inversión atractiva, son y seguirán siendo una fuente de incertidumbre y una amenaza latente para la estabilidad nominal.

Pero no todo es responsabilidad del Banco Central, esa incertidumbre nominal tiene una raíz fiscal. Y el gradualismo fiscal difícilmente se modifique de aquí en más. El resultado de estas PASO será visto por la Administración Macri como la ratificación de que el camino elegido es el correcto. Y gradualismo en lo fiscal es sinónimo de déficit fiscal elevado y de altas necesidades de financiamiento por varios años, y ese financiamiento afecta el balance del BCRA. Ya sea porque el BCRA financia directamente en pesos al Tesoro, o bien porque el Tesoro coloca deuda en dólares en el exterior que deben transformarse mayoritariamente a pesos (porque el déficit es en pesos).

Esta estrategia fiscal es riesgosa tanto por sus consecuencias monetarias, como por su extrema dependencia de la capacidad del sector público de endeudarse en los mercados internacionales de crédito. Y si bien la liquidez global luce abundante por algún tiempo más, el mundo está plagado de potenciales eventos que podrían reducirla abruptamente. Y aunque los mercados solo se cerrasen por algunos meses, eso pondría en jaque toda la estrategia fiscal y monetaria de la Argentina.

En síntesis, el mix de política económica implementado por la Administración Macri involucra una serie de estrategias y dinámicas que generan mucha incertidumbre. Y esa incertidumbre macro seguirá modelando el escenario político y social más allá de los vaivenes del cronograma electoral. El triunfo del oficialismo al nivel nacional y en la provincia de Buenos Aires difícilmente cambie los contenidos y los ritmos de la política económica. No al menos en el corto plazo.