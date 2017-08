Show de Coldplay en vivo y realidad virtual que se podrá ver en Argentina

La banda británica Coldplay anunció que sus fanáticos podrán ver uno de sus conciertos del "A Head Full of Dreams Tour" desde sus celulares con tecnología de realidad virtual. Utilizando las gafas Samsung Gear VR, personas de 51 países, incluyendo la Argentina disfrutarán del show desde sus casas, casi como si estuvieran ahí.

Con uno de los espectáculos más grandes y exitosos del mundo, pleno de luces y pirotécnia, el grupo liderado por Chris Martin compartirá todo lo que ocurra en el recinto del Chicago Soldier Field el próximo jueves 17 de agosto desde las 22.30 hs de nuestro país.

La tecnología de Samsung Gear VR nació en 2014, pero fue lanzado oficialmente en noviembre de 2015 con sus equipamientos y pocos meses después ofreció su primer concierto en el formato panoramico que se conoce como "360 grados".

Fue la banda británica Years & Years la primera en realizar un set list en realidad virtual, pero esta presentación de Coldplay será la primera vez que se se realice en forma masiva y en directo con esta tecnología Samsung, ahora asociada a la productora Live Nation,

Los lentes Samsung Gear VR son una opción que está disponible para los modelos de celulares Galaxy A5, S6, S7 y S8 (versión normal, Edge y Plus) y el Note 5 y fue diseñada por Samsung junto a la compañía Oculus VR.

En 2014 Coldplay junto a la empresa NextVR realizaron sus primeras grabaciones en 360 -que estuvieron disponibles en la primera versión de Samsung Gear VR- y se transformaron en uno de los primeros músicos en usar esta tecnología junto a Paul McCartney y Jack White.

Michael Schmier, vicepresidente de contenido y servicios de Samsung Electronics declaró en un comunicado que "al asociarse con Live Nation y Coldplay, los seguidores de todo el mundo podrán experimentar la energía del show como nunca antes".

Al terminar el espectáculo el concierto quedará guardado en la aplicación Samsung VR -disponible para sistemas android e iOS hasta el día jueves 24 de agosto.

En la tienda online de Amazon, el visor Samsung Gear VR edición 2016 se vende en promoción a u$s 35, y su precio de lista es de u$s 100. En típicas tiendas de electrodomésticos argentinas se comercializa a un promedio de $ 3000, mientras que en la más popular de los sitios de ventas por internet de Argentina se ofrece en cifras que van de los $ 2500 hasta los $ 5000 dependiendo del modelo.