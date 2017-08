El BCRA vendió dólares pero sumó reservas

El Banco Central (BCRA) jugó fuerte para contener el dólar por debajo de $ 18 antes de las elecciones de ayer y lo logró. Ante la incertidumbre con respecto al resultado, el apetito verde volvió a presionar al tipo de cambio.

Para contenerlo, el BCRA vendió u$s 1837,6 millones a privados desde el 28 de julio hasta el viernes pasado.

En sus primeras intervenciones, el BCRA iba acompañando al mercado. Sin embargo, en las últimas ruedas el organismo vendió a un precio alto al comienzo de la jornada, luego se retiró del mercado y volvió a intervenir en los últimos minutos para vender por debajo del precio al que se viene operando el dólar.

Así, logró que el dato del cierre (que es la apertura del día siguiente) sea inferior al que se negoció durante la mayor parte de la rueda. "El BCRA opera en un mercado interbancario. Si repite su conducta, alguno puede aprovechar para venderle más caro a sus clientes y comprarle barato al Central al final de la rueda. Debería alternar su conducta en lugar de actuar siempre igual. La intervención, para que sea más potente, tiene que ser penalizando al que le apuesta en contra y medio impredecible. Esta forma de intervención es ridícula", criticó un operador.

Desde que empezó a vender dólares, el BCRA dejó de intervenir subiendo la tasa de las Lebac en el mercado secundario, ya que la autoridad monetaria entiende que no tiene sentido hacerlo en las dos plazas. Hace dos semanas el BCRA había empezado a "aplanar" un poco la curva pagando más en los plazos más largos. Después, se corrió y el mercado volvió a subir la tasa más corta.

El viernes las letras que vencen mañana se operaban en torno al 28%. Sin embargo, el resto de los plazos donde el organismo conducido por Federico Sturzenegger sigue operando se negociaban de forma estable, en niveles de 26,5%. Desde el BCRA se ilusionan con que esa estabilidad significaría que los inversores no están desarmando Lebac para migrar hacia el billete estadounidense.

A pesar de las fuertes ventas, las reservas no sufrieron una gran merma. Por el contrario, tuvieron un aumento: antes de la intervención de fines del mes pasado, las reservas contabilizaban u$s 47.098 millones y el viernes terminaron en u$s 48. 218 millones.

Ese avance se explica porque al mismo tiempo que vendía a privados, el BCRA compraba divisas al Tesoro Nacional: el 24 de julio había adquirido el equivalente a $ 8669 millones y la semana pasada compró otros $ 8826 millones.

La mayoría de los operadores y analistas coinciden en que la suba del dólar fue un movimiento típicamente previo a las elecciones. En ese sentido, un informe de Quantum Finanzas sostuvo: "El proceso electoral juega un rol creando un marco de incertidumbre en el contexto económico pre electoral. De cualquier manera, el Banco Central dispone de recursos para hacer frente a ese escenario y satisfacer transitoriamente excesos de demanda a los tipos de cambios actuales".