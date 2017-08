La publicidad que se ve en internet ya no la elegirán los buscadores sino los propios consumidores

A partir de octubre, los consumidores argentinos podrán elegir no ver más publicidad online relacionadas con las búsquedas que realizan a diario en Internet. Será a través del sistema AdChoices, un servicio que permite a los usuarios elegir cómo se utiliza la información online sobre sus intereses. Fue creado en 2010 por una entidad estadounidense la Digital Advertising Alliance (DAA) y hoy está disponible en su país de origen y también en Canadá y mercados europeos.

La diferencia entre este sistema y los bloqueadores de publicidad como por ejemplo AdBlock es que no está pensado para evitar todos los avisos, sino que sólo filtra aquellos basados en los intereses del usuario. Con todo, permite seguir viendo publicidad online, pero sólo de productos y servicios en general y no los directamente relacionados con búsquedas previas.

La llegada de este servicio al mercado local es una iniciativa de una nueva asociación, la Alianza para la Publicidad Digital de Argentina (APDA), que fue presentada oficialmente la semana pasada y cuyo objetivo es establecer y reglamentar las prácticas de la publicidad digital. La flamante entidad surgió de la unión entre la Asociación de Marketing Directo e Interactivo de Argentina (AMDIA) y la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), cuyos socios son anunciantes y operadores de publicidad online, y se presenta como una organización independiente sin fines de lucro que busca brindar a los consumidores mayor transparencia y control sobre el uso de la información que se recolecta en Internet con fines publicitarios. El servicio se conocerá en la Argentina con el nombre de Sistema de Preferencia de Publicidad Digital; Tu Derecho a Elegir.

Tomamos este sistema porque los principales Ad Networks (redes de publicidad online), como Google y Yahoo, ya lo conocen y están acostumbrados. Los Ad Networks son los que deciden si toman o no en cuenta las preferencias del consumidor. Si algún consumidor no quiere que le entreguen publicidad de acuerdo a sus intereses, dejan de recopilar información de ese usuario, explicó Diego Urfeig, Director Ejecutivo de la CACE.

No apunta a bloquear la publicidad, sino a proteger la privacidad. Muchas cosas en Internet son gratuitas, como las redes sociales, y se sostienen gracias a la publicidad. Esto apunta a darle herramientas a los usuarios que no quieren que les sigan sus pasos, agregó.

A nivel local, funcionará a través de una página donde se podrá solicitar no recibir más publicidad basada en intereses. También en algunos avisos online aparecerá el ícono de AdChoices, que llevará a la página. Se hace a partir de las cookies. La información de no recopilar información de ese usuario se guarda en una cookie. Por eso, si tenés un navegador logeado en distintos dispositivos, no es necesario optar por este servicio en todos, precisó Urfeig.

Es un paso importante. Más allá de empoderar a los consumidores, APDA y DAA dan claros lineamientos sobre la recolección y uso responsable de información sobre los consumidores con fines publicitarios, además de un seguimiento riguroso de cumplimiento, explicó Lou Mastria, CEO de la DAA estadounidense, que estuvo de visita en Buenos Aires para anunciar el acuerdo con la nueva entidad publicitaria argentina.