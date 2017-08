Galuccio priorizará México para invertir los u$s 650 millones que juntó para su petrolera

El ex CEO de YPF, Miguel Galuccio, ya tiene u$s 650 millones que recaudó la semana pasada, en la oferta pública inicial de la petrolera que creó, Vista Oil & Gas, y que el viernes empezó a cotizar sus acciones en la Bolsa Mexicana de Valores.

El ejecutivo, que se asoció con el fondo estadounidense Riverstone para este proyecto, aseguró que destinará los fondos, principalmente al mercado de ese país. "Por recursos y luego de la nueva ley de Hidrocarburos, México es, gravitacionalmente, uno de los mercados más importantes de América latina", declaró a Radio Fórmula. Recordó que Colombia y Brasil son otros focos de inversión. También, la Argentina, que, dijo, "tomó la vanguardia" en términos de combustibles no convencionales. "Pero estaríamos concentrándonos en México", apuntó.

Utilizando palabras como "innovativo" e "inversionistas", con su acento entrerriano, ponderó la flexibilidad de las SPAC, el tipo de sociedad que eligió para constituir Vista, consiste en una compañía que levanta fondos en bolsa y tiene 24 meses para concretar sus planes. Si no, debe devolver el dinero y liquidarse. Agregó que, si bien recaudó u$s 650 millones, podría cerrar adquisiciones por montos mayores, ya que las SPAC pueden pagar una transacción parcialmente en cash y el resto, con la emisión de acciones del propio activo que comprarán. "Ahora, tenemos que salir a buscar los yacimientos petroleros, los targets que queremos adquirir", remarcó.

Los u$s 650 millones que juntó eran el monto previsto: u$s 500 millones por la oferta inicial más un warrant de 20%, que se colocó a u$s 11,50 el papel. Aportaron más de la mitad del capital inversores institucionales mexicanos. El resto provino de los Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido.