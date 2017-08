Compilado de dictámenes y consultas

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

IMPUESTO A LAS GANANCIAS Y AL VALOR AGREGADO

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

REGIMEN NACIONAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS

Sueldo superior a $ 15.000 en único mes del año 2013. Decreto N° 1242/13. Retenciones practicadas a partir de marzo de 2014. Su procedencia.Resolución N° 02/17 (SDG TLI). Fecha 02/02/2017. Boletín Imp. 239, 06/17.- A los fines de analizar su situación frente a los beneficios normados en el Decreto N° 1.242/13 y sus normas reglamentarias, corresponde tener en cuenta la remuneración devengada en los meses de enero, febrero y agosto de 2013, toda vez que no deben considerarse los montos percibidos en concepto de asignación por maternidad en los meses de marzo a julio 2013 -por cuanto se trata de un beneficio de la seguridad social y no una remuneración-, como así tampoco el bono y gratificación, por no encuadrar estos últimos dentro del concepto de remuneración al que alude el decreto en trato mensual, normal y habitual.- En ese orden, y siendo en dicho período su mayor remuneración bruta mensual superior a pesos ($15.000.-), se excede la suma prevista en el Artículo 2° del Decreto N° 1.242/13 a los fines de la aplicación del beneficio normado en su Artículo 1°(aún, habiéndola superado en un único mes en el período enero-agosto 2013).- En tal entendimiento, las remuneraciones percibidas a partir del mes de septiembre de 2013, de haber superado las deducciones personales previstas en el Artículo 23 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, resultaban pasibles de la retención del tributo que prevé la Resolución General N° 2.437 (AFIP), sus modificatorias y complementarias.- En razón de las modificaciones introducidas por el Decreto N° 394/16 a la Ley de Impuesto a las Ganancias, a los fines de la retención del gravamen sobre los haberes percibidos a partir del 01/01/16 el agente de retención deberá observar el procedimiento establecido por la Resolución General N° 3.831 (AFIP).Aportes en especie -acciones- a sociedad anónima por parte de una persona física. Operación alcanzada por el impuesto a las ganancias.Resolución Nº 12/17 (SDG TLI). Fecha 17/02/17.- Los aportes en especie -en acciones- que un sujeto realizará a las firmas de las que es el accionista principal, están gravados con el impuesto a las ganancias.- Ello, por aplicación de las disposiciones del apartado 3 del Artículo 2° y el primer párrafo del Artículo 3° de la ley del gravamen y tal como surge del segundo párrafo del Artículo 90 de la misma norma la alícuota aplicable es la del quince por ciento sobre la diferencia entre el valor del aporte y el costo.- A los aportes accionarios en cuestión no les resultan de aplicación los beneficios impositivos contemplados en el Artículo 77 y subsiguiente de la Ley de Impuesto a las Ganancias.Entidad gremial con exención en impuesto a las ganancias. Procedencia de exención en este gravamen y en el impuesto al valor agregado de determinadas operaciones económicas.Resolución Nº 14/17 (SDG TLI). Fecha 01/03/17.- La actividad de alquiler de inmuebles de la entidad gremial no reúne características que lleven a encuadrarla como de tipo comercial ni industrial, pues no implica la compraventa de bienes ni su transformación.- Siempre que las ganancias que obtenga la consultante de las actividades analizadas se destinen a los fines que inspiraron la creación de la entidad y en ningún caso se distribuyen, directa o indirectamente, entre sus socios, no se darían las circunstancias para el decaimiento de la exención que le fuera reconocida en los términos del inciso f) del Artículo 20 de la ley del tributo, cuestión que deberá ser evaluada por el Juez Administrativo competente.- Ello, en tanto dicha actividad no se ejerza en forma empresaria, es decir que adquiera características de una empresa que construye y vende unidades funcionales o se asimile a una empresa que construye y explote galerías comerciales o mientras no resulte tan relevante que su desarrollo independiente relegue a las que se llevan a cabo con motivo del fin social por el cual se constituyó la entidad, circunstancias que llevarían al decaimiento de la citada exención, cuestión que también deberá ser merituada por el Juez Administrativo.- Si los inmuebles a alquilar son de los mencionados en el punto 18 del inciso e) del Artículo 3° de la Ley de Impuesto al Valor Agregado -para conferencias, reuniones, fiestas y similares- la locación se encontrará gravada por dicho tributo.- Los ingresos por el alquiler de los inmuebles comprendidos en el punto 21 del citado inciso e) del Artículo 3° que adquiera o construya la entidad gremial no serán objeto de la exención dispuesta por el Artículo 7°, inciso h), punto 6 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, ya que tal actividad no tiene relación directa con los fines gremiales o educativos de la entidad.- Respecto del planteo de la creación de un Fondo Fiduciario y la consiguiente separación patrimonial de los inmuebles para la explotación de la actividad de alquiler, no resulta trascendente para la evaluación del mantenimiento del beneficio exentivo del aludido inciso f) del Artículo 20, pues esto en nada cambia el hecho de que la entidad gremial en trato podría estar destinando, de manera directa o indirecta, tales activos y los fondos obtenidos a una actividad que resulte incompatible con sus fines.Prestación médico sanitaria en el país a una persona física residente en el exterior, que se ha desplazado al país a tal fin.Resolución N° 45/12 (SDG TLI). Fecha: 10/12/12. Boletín Imp. 239, 06/17.Las prestaciones médicas efectuadas a residentes extranjeros que se encuentran temporalmente en el país derivados por instituciones extranjeras, no constituyen exportaciones de servicios, sino que se trata de servicios brindados en el territorio nacional, por lo que se encuentran alcanzados por el impuesto al valor agregado, conforme a lo normado por el artículo 3°, inciso e) de la ley del gravamen.(La responsable apeló la respuesta ante el Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas que se expidió confirmando el criterio de la afip)Asociación mutual. Prestaciones de servicios de salud, alquiler de salones de fiesta y comercialización de productos gravados -perfumería, limpieza y accesorios de farmacia-. Naturaleza de exento.Resolución Nº 08/17 (SDG TLI) Fecha 14/02/2017. Boletín Imp. 239, 06/17.+Atento al criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa ?Asociación Mutual Sancor c/AFIP-DGI s/acción meramente declarativa de derecho del 14/04/15, en el sentido de que la Ley N° 25.920 dispuso la aplicabilidad de las exenciones establecidas en las leyes entonces vigentes -como lo es la prevista en el Artículo 29 de la Ley N° 20.321-, sin efectuar distingos en razón de la actividad, las operaciones por las cuales consulta, incluida la prestación de servicios de salud, se hallarán eximidas del Impuesto al Valor Agregado en virtud de la franquicia consagrada por el citado Artículo 29 de la Ley de Asociaciones Mutuales.Socio de sociedad irregular que realiza la administración de la misma con objeto locación de inmuebles temporarios. Socio de sociedad irregular que realiza la administración de la misma con objeto locación de inmuebles temporarios. Obligación de inscripción en el Régimen.Resolución N° 02/16 (SDG TLSS) Fecha: 28/07/16Dado que el supuesto en consulta consiste en un socio administrador de una sociedad "irregular" -estimándose que se refiere a que está comprendida por la Sección IV, Capítulo I, Ley General de Sociedades-, los alcances de la referida reforma devendrían abstractos para el punto, en tanto por dicha administración o conducción societaria queda obligado como trabajador autónomo en los términos del Art. 2°, inciso b), punto 1, de la ley N° 24.241 y Tabla I, Anexo II, del Decreto N° 1.866/06.- Por su parte, la actividad de locación temporaria de inmuebles hace, como resulta de la propia consulta, al objeto de la sociedad y no a la de su conductor -persona distinta de aquella-, quien queda alcanzado como autónomo, precisamente, por esa conducción.