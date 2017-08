BIBLIOTECA empresaria

El Impuesto a las Ganancias - 6ta. Edición enteramente actualizada. * Carlos Raimondi y Adolfo Atchabahian - THOMSON REUTERS - LA LEY

Monotributo - 5ta. Edición * M. Josefina Bavera y Cristián M. Monetto - ERREPAR

Contabilidad Superior - Fundamentos * Coordiandores: Graciela María Scavone y Juan Carlos Viegas - OSMAR D. BUYATTI - LIBTRERÍA EDITORIAL

La Empresa y el Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación - Volumen I * Dirección José María Curá - Coordinación: C. Ramiro Salvochea - Autores: José. M. Curá, Julio García Villalonga, Horacio Irigoyen y R. Salvochea - EDICON -

Convenio Multilateral - Impuestos Internos - Monotributo - Explicados y comentados. * Director Académico: Ernesto Celdeiro; Coordinación: Juan José Imirizaldu y Colaboradores: María Celeste Gómez y Guido Omar Rofrano - ERREPAR

En esta sexta edición actualizada de la tradicional obra de los autores, uno de los aspectos que suma es la sanción de la ley 26.994 por el cual se aprobó el Código Civil y Comercial de la Nación, vigente desde el 1| de agosto de 2015, el cual innova en muchos aspectos de la legislación de fondo aplicable en el país, con inevitable efecto en el resto del ordenamiento jurídico nacional, al igual que en las bases sobre las cuales discurre la normativa tributaria, por que en esta nueva edición totalmente actualizada se ha tomado cuidadosamente en cuenta todos y cada uno de los aspectos en los cuales el citado Código ha tenido consecuencia tanto en los institutos jurídicos conocidos como en todo aquello que influye en la imposición relacionada con la determinación de la materia gravable en cabeza de los sujetos pasivos, contando con la colaboración del abogado Abel Adolfo Atchabahian.En esta nueva edición de la obra, evidentemente, han sido receptadas todas las innovaciones resultantes de lo dispuesto por las leyes 26893/2013; 27.260/2016 y 27.346/2015, todas contentivas, en mayor o menor medida, de cambios en la normativa de la ley del impuesto a las ganancias, considerando sus respectivos reglamentos.Asimismo se comentan las normas de la ley 27.264 del "Programa de recuperación productiva" que concierne en medida principal a las micro, pequeñas y medianas empresas, para las cuales se contempla un tratamiento tributario especialComo nos tienen acostumbrado estos destacados profesionales de prestigiosa trayectoria, presentan la actualización de esta obra, pensada en las necesidades de quienes deben aplicar, cumplir o interpretar la ley del impuesto a las ganancias, brindando una herramienta útil, desentrañando el sentido de la legislación y señalando sus defectos, planteando los problemas y aportando soluciones,Formando parte de la "Colección Práctica Impuestos", la editorial presenta la 5ta. edición de esta obra totalmente actualizada la que introduce y genera las herramientas necesarias para aplicar correctamente el régimen de monotributo, el cual reúne una gran cantidad de contribuyentes, situación que lo hace importante para los profesionales de Ciencias Económicas.Un régimen que no es tan simple a pesar de lo que se señala, porque existen distintos parámetros y definiciones de los mismos a efectos de adheririse y categorizarse, porque los productores agropecuarios monotributistas, a fin de obtener cartas de porte, deben adherirse al padrón de Productores Monotributistas; por que existen causales de exclusión que operan automáticamente, porque en ciertas circunstancias puede convivir con el régimen general, porque la falta de pago genera la cancelación de la inscripción, porque el régimen previsional no es tan simple, porque tiene recategorizaciones cuatrimestrales y muchas otras variantes que lo transforman en un régimen no tan sencillo como se pretendía al momento de su creación.La obra, como en ediciones anteriores brinda un elemento fácil, dinámico y ágil que les permite a los profesionales, encontrar todas las respuestas y de esa forma agilizar su tarea cotidiana en la solución delos problemas que se presentan.La obra que se presenta con el desarrollo de los temas efectuado por prestigiosos profesionales que recogen su importante experiencia y la continua tarea de investigación, y muestran el perfil del contador ante los nuevos escenarios globalizados, por lo que su contenido no se basa en enunciar normas, sino está dirigida a fundamentar la aplicación de las normas internacionales, basándose en la doctrina que la sostiene.El libro se desarrolla en cuatro secciones que son: la primera en el "Marco de la Contabilidad", la segunda referida al "Reconocimiento Medición y Exposición de Estados Financieros"; la tercera dedicada al "Estudio de Casos" y la última a la "Certificación de Calidad". La diversidad de temas elegidos no se limita a cuestiones doctrinales, culturales o históricas, sino que incluye una variedad de opiniones, afirmaciones y proyecciones que amplían el campo del conocimiento.Se destaca la sencillez con la que se explican acontecimientos complejos, lo cual permite a los lectores con conocimientos específicos primarios sobre los temas de su interés, comprender sin mayores dificultades el tópico elegido.El universo de las profesiones que componen el mundo de las Ciencias Económicas requiere de un lenguaje y de pensamiento claro, especialmente frente a temas referidos al nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, La nueva normativa expone un decidido cambio del pensamiento jurídico argentino, donde se conjugan dos conceptos propios de las ciencias de la administración, empresa y organización.Los autores plantean con gran habilidad diversos temas que recoge este nuevo Derecho privado, frente a la realidad empresaria.Esta Colección de Contenidos Jurídicos se presenta en un marco de profunda renovación del pensamiento jurídico argentino, ya que la vigencia del Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, no permite mantenerse ajenos a tanta innovación que, de diferentes modos, alcanza a la vida empresaria. Es por ello que a través de una sucesión de volúmenes, se desarrollan los diferentes temas, ya que la reforma no solo alcanza a los contenidos codificados, sino también a las hasta entonces llamadas sociedades comerciales, ahora sociedades según, la Ley General de Sociedades,La obra en su 9na. edición brinda a los lectores un manual que reúne y compila las normas y comentarios más relevantes, que permite comprender el impuesto mediante un esquema conceptual, sintético, didáctico y claro, el cual seguramente se complementará con la lectura de los textos legales y la diversa bibliografía citada, de forma tal de orientar al profesional o estudiante en la interiorización de cada cuestión analizada.El estilo de la obra permanece inalterable, repitiendo un esquela en cada capítulo, con cuadros sinópticos introductorios y los comentarios que receptan la doctrina y la jurisprudencia imperante y actualizada, en un ámbito en el que los cambios se producen constantemente.La obra en los tres tributos analizados aborda sus principales aspectos generales, los temas relacionados a su aplicación, liquidación, etc., además de contener una explicación de las últimas modificaciones producidas.El contenido de la obra se actualiza por Intenet a través de la página de la Editorial Errepar durante un año de impresión o hasta su nueva edición, lo que sea anterior.