Los ex presidentes y el impuesto a las ganancias

Recientemente tomó estado público que uno de nuestros ex presidentes de la república realizó un planteo judicial para que la AFIP le reintegre el impuesto a las ganancias oportunamente retenido a su "asignación mensual vitalicia" prevista por la ley 24018, que actualmente asciende a $ 176.000 mensuales.

La Sala B del Tribunal fiscal de la Nación dictó sentencia en febrero del corriente año haciendo lugar al planteo efectuado por el ex presidente, y el fisco como era de esperar apeló la sentencia ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.

Los argumentos planteados por el ex presidente se basan principalmente en los siguientes pilares:

La ley N° 24.018 en su art. 1 dispone: "El Presidente, el Vicepresidente de la Nación y los Jueces de la Corte Suprema de la Nación quedan comprendidos en el régimen de asignaciones mensuales vitalicias que se establecen en el presente capítulo a partir del cese en sus funciones".

El artículo 3 dispone que "Para el Presidente de la Nación tal asignación será la suma que por todo concepto corresponda a la remuneración de los Jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y para el Vicepresidente las tres cuartas partes de dicha suma".

Como los jueces de la CSJN no pagan el impuesto a las ganancias en base a lo dictaminado por la propia Corte Suprema en la acordada 20/1996 el planteo obedece a que tampoco debería pagar el impuesto a las ganancias el ex presidente por su asignación mensual vitalicia ya que como se lee en el fallo, el TFN sostiene que " . tal asignación de conformidad con la Ley N° 24.018 debe ser mensual, móvil, vitalicia e inembargable conforme con el derecho adquirido a las fechas en que se reunieron dichos requisitos, y fundamentalmente su monto debe ser igual a la suma que por todo concepto corresponda a la remuneración de los Jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque así lo ha querido el legislador en forma expresa".

Mientras aguardamos que se resuelva la apelación del fallo comentado podemos señalar algunos aspectos:

El impuesto a las ganancias se aplica temporalmente después que se obtiene la renta o asignación vitalicia, y es imprescindible como todos los impuestos para el sostenimiento del estado. No es un embargo ni una detracción, es un tributo que pagan todos los ciudadanos alcanzados en igual medida;

La exención para los jueces viene dada por una cuestionada acordada judicial con carácter restrictivo y las exenciones no admiten aplicarse por analogía;

Consultado el Dr. Abad en ocasión de la conferencia de prensa de la recaudación del mes de junio de 2017 señaló que solo uno de los ex presidentes ha realizado un planteo de este tipo;...

Parecería que hay algunos valores que deben ser refundados en nuestro país, donde muchos compatriotas experimentan necesidades o pobreza.

Como señaláramos en esta misma columna el 26/6/17 existe una deducción en el impuesto a las ganancias para las personas que no tienen vivienda propia y alquilan un inmueble para vivir, lo que demuestra el sacrificio que representa este impuesto para todos los ciudadanos.

No sabemos cómo resolverán los jueces de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal la apelación del caso comentado, que por cierto tampoco conllevará un relevante impacto económico para las arcas públicas,.. pero es inevitable que sobrevuele el recuerdo de Manuel Belgrano en el ocaso de su vida, entregando como pago (a falta de otro recurso) su reloj personal a su médico ,

Como así también las siguientes frases pronunciadas por José de San Martín:

"Mis necesidades están suficientemente atendidas con la mitad del sueldo que gozo." (al donar parte de su sueldo para el Cruce de los Andes),

"La conciencia es el mejor juez que tiene un hombre de bien"



(*) Mario Rapisarda es Contador Público Nacional, especialista en temas tributarios, graduado en la UNLZ. mjrapisarda8@gmail.com