Macri festejó, le pegó a la oposición y lanzó: “El proyecto es a 20 años”

El presidente Mauricio Macri celebró los resultados provisorios de las PASO legislativas en las que se registra un triunfo de Cambiemos sobre Cristina Kirchner en provincia de Buenos Aires y buenos resultados en casi todo el país, reafirmó su llamado a la oposición a consensuar y avisó que la Argentina comenzó a transitar "sus mejores veinte años".

"Le quiero hablar a la oposición. No los vamos a dejar de convocar a generar políticas de largo plazo. Pero han gobernado ininterrumpidamente durante 25 años. Recibimos un país con un tercio de los argentinos en la pobreza, narcotráfico por todos lados, infraestructura en decadencia. ¿Cómo puede ser que apenas asumimos empezaron a poner palos en la rueda? No puede ser que tengan de repente las soluciones que nunca aplicaron cuando gobernaron. Les pido un poco de humildad. Es increíble que todo lo que propongamos esté mal para ellos", sostuvo el jefe de Estado.

Y agregó: "Esta generación va a cambiar la historia para siempre. Estamos empezando a recorrer los veinte mejores años de la Argentina. Me hice fanático de cada uno de ustedes. Más los visito y más me convencen de lo que somos capaces de hacer. El desafío es que seamos protagonistas y armemos ese equipo de 40 millones de argentinos."

Reactivación

En ese sentido, Macri insistió en que la reactivación económica ya comenzó y en que la inflación "está bajando", aunque reconoció que "muchos argentinos" no vieron un progreso en el año y medio que lleva en la Casa Rosada.

"A pesar de que la economía arrancó y de que la inflación está bajando, sé que este arranque económico a muchos argentinos no le ha llegado. Estos 19 meses han sido muy difíciles, hemos tenido que tomar decisiones muy difíciles", admitió.

Y añadió: "En cada una de esas decisiones pensé en ustedes, incluyendo las tarifas, que si hubiese habido una manera de no aumentarlas la hubiera tomado. Nos íbamos a quedar sin luz, sin gas, nos íbamos a quedar sin futuro. De ahí no volvíamos. Este desafío es llevar a todos los argentinos esta mejor oportunidad".

Un plan a 20 años

Así, el Presidente destacó que el mundo "volvió a confiar en la Argentina", identificó a la "transparencia" como la causa de la confianza de los demás países y deseó que el triunfo electoral pueda ser el inicio de un proceso de crecimiento de "20 ó 30 años".

"Hemos empezado a hacer crecer la confianza de la Argentina hacia el mundo. Este es el instrumento central. Esto se basa en un gobierno que dice la verdad, a pesar de que los números hayan sido malos todo el año pasado. Pasamos del puesto 54° en el ranking de transparencia y estamos en el 20° en apenas 19 meses. Eso es confianza. No fueron 19 meses fáciles. Tomé muchas decisiones complejas, lo hice pensando en que tengamos bases solidas, no más esconder platos rotos debajo de la alfombra. Espero que hayamos ratificado la intención de buscar crecer los próximos 20 ó 30 años".

Además, Macri negó buscar confrontar con el kirchnerismo al afirmar que "la confrontación no ayuda en nada".

"Muchos me han criticado porque no confronté más al gobierno anterior, pero nosotros somos un equipo que viene trabajando hace muchos años, con grandes incorporaciones como Lilita. Siempre prediqué que lidiar a partir de la confrontación no genera un espacio de desarrollo sano. Si usamos nuestra energía en confrontar, no la ponemos en construir", explicó.

El triunfo en capital

Por otro lado, el Presidente felicitó a Elisa Carrió por su aplastante triunfo en la Ciudad de Buenos Aires y lanzó un curioso chiste para ilustrar la expectativa que tenía en la jornada electoral.

"Yo le dije a Lilita que comiera liviano al mediodía porque iba a tener que festejar, pero no hubo caso, se comió todo. No dejó nada en la parrilla", comentó.