Vidal: "Esta noche hemos hecho una gran elección"

"Esta noche hemos hecho una gran elección", dijo la gobernadora María Eugenia Vidal desde el escenario del búnker de Cambiemos en Costa Salguero, y destinó su mensaje especialmente a los votantes que no pusieron una boleta del oficialismo en las urnas.

Luego de una intensa campaña que la tuvo como protagonista, la gobernadora bonaerense agradeció especialmente a las personas que votaron por Cambiemos. "Quiero agradecerles a todos los que fueron a votar porque expresaron lo que sienten de esta transformación que vinimos a hacer en la Provincia de Buenos Aires", expresó.

"Hicieron que me vuelva a pasar lo que me pasó en 2015", dijo con tono emocinado Vidal, y remarcó: "No tengo palabras para agradecer tanto amor y tanto cariño".

"A los que no nos votaron"

Momentos después, llegó el mensaje para quienes no votaron por el oficialismo: "A los que no nos votaron, quiero decirles que hoy también los escuchamos. Sabemos que esperaban que las mejoras llegaran más rápido", les dijo.

"Vamos a seguir cambiando lo que hay que cambiar, corrigiendo lo que hay que corregir, porque para nosotros corregir es una fortaleza", aseguró.

Vidal, además, hizo una lectura de los resultados que obtuvo Cambiemos en todo el país.

"Este país y esta provincia se están transformando por primera vez de manera profunda de verdad y para siempre", indicó. "Eso es lo que escuchamos esta noche en la Argentina, millones de argentinos están diciendo eso", analizó.