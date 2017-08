Cristina Kirchner ya está en su búnker y hablaría a las 22: hay optimismo

Varios dirigentes de Unidad Ciudadana bonaerense se mostraron optimistas en el comando electoral con el resultado de las elecciones primarias abiertas de hoy en la provincia de Buenos Aires, al cierre de la votación a las 18 horas.

La primera candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ya llegó al bunker que el espacio tiene en el estadio de Arsenal, en Sarandí, y hablaría cerca de las 22.

En el búnker instalado en la sede del club Arsenal de Sarandí, en el partido de Avellaneda, los dirigentes y los allegados a la expresidenta evitan pronosticar resultados pero todos demostraron ser ‘optimistas‘ con el mensaje en las urnas de los bonaerenses.

"No tenemos bocas de urna. No encargamos ninguna", repiten una y otra vez los dirigentes kirchneristas, aunque en off aseguran que "los resultados son buenos", pero mantienen la cautela al advertir que "hay que seguir esparando".

La mayor esperanza del kirchnerismo, según referentes provinciales, es una contundente victoria en la tercera sección electoral, donde adquieren mayor relevancia los votos de La Matanza.

Uno de los primeros en mostrarse confiado fue el precandidato Jorge Taiana, quien se acercó a dialogar con la prensa en la sala mixta del bunker y aseguró: "Estamos ‘confiados‘" del resultado electoral obtenido este domingo por ese espacio, pero advirtió que "hay que esperar a que se abran las urnas y se cuenten los votos".

Luego, fue el turno del segundo en la lista de precandidatos a diputados nacionales de Unidad Ciudadana, Roberto Salvarezza, quien manifestó: "Se vivió una jornada en paz, democrática, en la que la gente fue a votar y se pudo expresar en libertad" y también se mostró optimista.

En tanto, el exintendente de La Matanza y precandidato a diputado nacional, Fernando Espinoza, consideró: "La gente salió a votar porque quería expresarse. Ahora vamos a esperar los resultados con esperanza y optimismo de que la sociedad expresará lo que vive y siente día a día".

Desde la organización, se espera que la expresidenta y precandidata a senadora Cristina Kirchner arribe al comando electoral pasadas las 20 y hable cerca de las 22, según como se desarrolle el recuento de votos.