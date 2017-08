Para Carolina Píparo, estas PASO son "un termómetro un poco caro"

La precandidata a diputada bonaerense por Cambiemos Carolina Píparo votó hoy en La Plata, donde consideró que las primarias sin internas partidarias son "un termómetro un poco caro" y que "estas en particular no tienen sentido".

Píparo votó al mediodía en la escuela 10, ubicada en las calles 16 entre 47 y 48, donde tras emitir el sufragio se expresó "con ansiedad" por los resultados de los comicios, que según dijo transcurre con "total normalidad" y "alta participación".

"No quiero hablar mucho para no meter la pata porque no tengo mucha experiencia en eso", afirmó en contacto con la prensa.

Sin embargo, consultada sobre la importancia de estas primarias sostuvo que "en La Plata no tienen gran importancia porque no se está cumpliendo el objetivo de ordenar internamente los partidos".

Y, agregó: "Las PASO para ser un termómetro, si no vamos a cumplir con el objetivo para el cual se implementaron, creo que es un termómetro un poco caro".

"Estas en particular no tienen sentido, son muy poquitos los distritos en los que se debate internamente", señaló y anticipó que "después de esto se va a empezar a debatir si tienen sentido las PASO".

Finalmente aseveró que en estas elecciones de medio término "no estamos evaluando al Ejecutivo, estamos eligiendo espacios en el Poder Legislativo".