Preguntas frecuentes sobre las PASO

La Cámara Nacional Electoral respondió a las preguntas más frecuentes sobre los comicios que se llevarán adelante mañana en todo el país: quiénes están obligados a votar, documentos válidos y nuevos padrones, entre otros temas.

¿Qué son las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO)?

Son un método de selección de los candidatos que participar n en los comicios generales del 22 de octubre para los cargos de senadores y diputados nacionales.

Son primarias porque habilitan a las agrupaciones políticas a participar de las elecciones generales de octubre si obtienen m s del 1,5 por ciento de los votos váidamente emitidos (afirmativos y en blanco) por categoría de votos.

Son abiertas, ya que todos los electores participan de la selección de candidatos, sean o no afiliados a un partido político.

Son simultáneas, ya que se celebran el 13 de agosto en todo el país y en un mismo acto electoral. El cuerpo electoral determina todas las candidaturas a cargos electivos nacionales.

Y son obligatorias para todos los electores que tengan 16 años o m s a la fecha de la elección nacional y que no estén inhabilitados por la normativa vigente. Además, son obligatorias para todas las agrupaciones políticas que pretendan competir en las elecciones nacionales, aun para aquellas que presenten una única lista de precandidatos.

¿Qué se vota?

A los candidatos que competirán en las elecciones generales del 22 de octubre para renovar 127 bancas de diputados nacionales y 24 de senadores nacionales (por Buenos Aires, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, San Juan, San Luis y Santa Cruz), además de candidatos para legisladores provinciales, concejales y consejeros escolares. -

¿Quiénes están obligados a votar?

Deben votar todos los electores que estén incluidos en el padrón electoral, independientemente de estar o no afiliados a algún partido político. Es decir, los argentinos nativos y por opción que tengan 16 años o más a la fecha de la elección general -22 de octubre- y los argentinos naturalizados desde los 18 años, siempre que figuren en el padrón y exhiban documento habilitante.

Aquellos electores menores de 18 años y mayores de 70 que no voten no serán incluidos en el registro de infractores.

¿Si cumple 16 años el día que se celebran las PASO, puede votar?

Sí, porque quienes cumplan los 16 hasta el 22 de octubre de 2017 serán incluidos en el padrón y estarán habilitados para votar en las primarias. Pero para poder ejercer este derecho los jóvenes deben haber realizado la actualización del documento de DNI antes del 25 de abril pasado.

¿Quiénes no están obligados a votar?

Aquellos que se encuentren a más de 500 kilómetros de lugar de votación, quienes deberán comprobar el hecho consiguiendo un certificado en las comisarías del lugar. En tanto, quienes se encuentren enfermos deben justificar la ausencia con un certificado médico emitido por un hospital público o, de no poder movilizarse, por un médico particular. Los comprobantes deben presentarse dentro de los 60 días posteriores a la elección.

¿Cuáles son los documentos válidos para votar?

Libreta de enrolamiento, Libreta cívica y el DNI en cualquier de sus formatos (libreta verde, libreta celeste, tarjeta del DNI libreta celeste y el nuevo DNI digital) aun cuando lleve impresa la leyenda "no válido para votar". Es válido el documento que figura en el padrón o una versión posterior. No se permitir el voto con un ejemplar anterior al que figura en el padrón electoral.

¿Se puede votar con una constancia de DNI en trámite?

No se considera probatorio de la identidad del elector ningún comprobante de documento en trámite. -

¿Qué pasa si se pierde la constancia de emisión del voto?

Si el elector no figura en el registro de infractores y pierde la constancia no necesitará hacer ningún trámite. Si aparece en el registro como infractor pese a haber votado, podrá solicitar a la autoridad competente que verifique su firma en el padrón.

¿Qué debe hacer el elector que no vote?

Dentro de los 60 días posteriores a la elección deberá concurrir a la secretaría electoral correspondiente al distrito de su domicilio para justificar su abstención, con la documentación que acredite el motivo de la falta. También podrá dirigirse a la Cámara Electoral.

¿Quiénes no hayan votado en las PASO pueden hacerlo en las elecciones generales?

Si el elector figura en el padrón electoral y no votó en las PASO del 13 de agosto, tiene el derecho y la obligación de realizarlo en las elecciones generales del 22 de octubre.

¿El elector está obligado a elegir la misma boleta para todas las categorías?

No. Se puede elegir la boleta completa de una agrupación política, o cortar boleta por categoría, tanto entre listas internas de un misma agrupación política como de agrupaciones diferentes para la elección PASO. Lo que no se puede hacer es elegir más de una lista partidaria para una misma categoría, ya que dicho voto será computado como nulo.

¿Se puede votar si se está en otro país en la fecha de las PASO?

No. La legislación no prevé el voto en tránsito. No obstante, el día de las elecciones -o en los días posteriores-, se debe justificar la inasistencia a las urnas presentándose en el Consulado Argentino más próximo, a fin de que se extienda el certificado correspondiente.

Si no se pudo presentarte ante una representación diplomática, cuando se regrese a la Argentina podrá realizar el trámite de justificación de inasistencia a los comicios ante la Cámara Nacional Electoral o ante la Secretaría Electoral de su distrito, teniendo para ello un plazo de hasta 60 días después de celebrada la elección. En todos los casos, se deber presentar con documento cívico y elementos que comprueben que se hallaba fuera del país el día de los comicios, como el pasaporte.

¿Qué pasa si no puede ir a votar por enfermedad?

Si se padece una enfermedad que impide asistir al acto electoral, se debe justificarlo el mismo día de la elección por medio de un certificado expedido por un hospital público nacional, por médicos oficiales, provinciales o municipales, y en ausencia de éstos, por médicos particulares. El médico debe concurrir al domicilio para verificar tales circunstancias y entregar el certificado correspondiente. Dentro de los 60 días de celebrada la elección, se debe presentar ese escrito ante el Juzgado Federal con Competencia Electoral del distrito que te corresponde.