Para Artana, “la política monetaria seguirá siendo dura”

El economista jefe de Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), Daniel Artana, aseguró que "la inflación ha cedido pero aún sigue alta" al explicar que "esto significa que la política monetaria seguirá siendo dura".

"El indicador de la inflación núcleo de julio no ha sido bueno, esto preocupa al Banco Central de la República Argentina (BCRA) y es probable que, para disciplinar los precios, sigamos teniendo una tasa de interés muy alta", precisó Artana esta mañana en radio Mitre.

"La buena noticia es que en la primer semana de agosto la inflación cedió bastante, pero hay mucha volatilidad cambiaria por lo que hay que esperar un poco para sacar conclusiones", enfatizó. Artana explicó que la suba del dólar registrado la semana pasada se debe a varios factores de carácter externo tales como "la situación económica de Brasil y que Argentina no ascendiera a país emergente en la calificación del Morgan Stanley", no obstante aseveró que "lo que inquietó el mercado cambiario es la posibilidad de que en la elección de mañana gane la lista que encabeza la ex presidenta".

"Si el Gobierno sale bien en las elecciones de la provincia de Buenos Aires, el lunes va a ser un día muy tranquilo en materia cambiaria, pero si gana la otra lista, va a ser un día muy complicado", remarcó el economista. Otro factor que influye en el incremento de la divisa norteamericana es que #la demanda de dólares en Argentina sigue siendo alta" esto se debe a que "los argentinos siguen dolarizando sus ahorros a un ritmo de 2.000 millones de dólares por mes en el primer semestre".

"Argentina tiene una necesidad de dolares que, si bien ha sido resuelto por el Gobierno nacional y provincial como por el sector privado a través del endeudamiento externo, genera una fragilidad que no es explicada por lo que pasó esta semana", agregó.

El economista reconoció que "El Banco Central aún tiene un montón de instrumentos" y que además "tiene mucho poder de juego, tiene reservas que le permiten dar una batalla de acá a fin de año". Sin embargo "no tiene para ganar una guerra de dos tres años, por eso el futuro del dolar depende mucho el resultado electoral de mañana".

Artana remarcó que una de las consecuencias del incremento del dólar "es que a la gente que le dieron prestamos el valor de la propiedad subió por encima de lo que tenía pensado". Respecto a las inversiones, Artana afirmó que "esta demorada a la espera de lo que pasa en las elecciones generales de octubre", a la vez que sostuvo que "tampoco vamos a tener una avalancha de inversiones si gana el Gobierno nacional" dado que "todavía hay otros problemas en la economía".