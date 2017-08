Elecciones: disponen operativo en la frontera para evitar votos ilegales

El Gobierno dispuso un operativo fronterizo, principalmente en el límite con Paraguay, a fin de evitar que ingresen a votar el domingo por pasos ilegales ciudadanos de ese país, por lo cual se advirtió que “no va a entrar nadie” por las zonas no habilitadas.



Así lo informó este mediodía la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien detalló que estarán desplegados efectivos de la Gendarmería y Prefectura en 12 puntos fronterizos, en el marco de las PASO.



“Es la primera vez que se hace esto en la historia de nuestro país... Tenemos un operativo especial en los principales puntos de frontera, por donde se ha hecho publicidad para que crucen personas a votar”, afirmó la funcionaria.



Durante una conferencia de prensa, Bullrich añadió que los efectivos de las fuerzas de seguridad junto a personal de la Dirección de Fronteras que “ya están desplegados en Clorinda (Formosa), Iatí (Corrientes), Puerto Iguazú (Misiones), y entre 10 y 12 puntos”.



“No se va a permitir ningún tipo de entrada por pasos que no están habilitados. No van a poder entrar nadie con un bote o barquito. Habrá que entrar por pasos habilitados, va haber un control muy estricto para que no nos hagan las maniobras que hacían antes”, enfatizó Bullrich.



Días atrás se conoció un audio de una radio de la ciudad paraguaya de Alberdi, que está frente a Formosa capital, donde llaman a los ciudadanos a votar en las PASO, en particular aquellos que reciben algún subsidio del Estado argentino.