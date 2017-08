Al intendente de Esquel le preocupa que la desaparición Maldonado "afecta al turismo"

El intendente de Esquel, Sergio Ongarato, aseguró hoy que le “preocupa” la “desaparición” del joven Santiago Maldonado porque es “una mala noticia” para la actividad “turística” de la ciudad chubutense que administra, denunció que hay “gente torturada” por la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) y acusó a la ex presidenta Cristina Fernández de ‘aprovechar‘ el caso en búsqueda de rédito político.



“Lo que a nosotros nos preocupa de esto es que, como ciudad turística, nos pone en el tapete, no por nuestras bellezas (naturales), no por nuestro centro de esquí, sino que nos complica desde el punto de vista turístico porque aparecemos con esta mala noticia, que es conocida ya en todo el país”, dijo Ongarato, de extracción radical, a radio Splendid.



El artesano Maldonado, oriundo del partido bonaerense de 25 de Mayo y con domicilio en El Bolsón, fue visto por última vezel 1 de agosto tras un desalojo en Chubut de la Gendarmería Nacional de miembros de la RAM en la ruta 40, quienes reclamaban la tenencia de tierras que consideran de propiedad ancestral.



Ongarato expresó hoy que lo que le “llama la atención es que, antes de las elecciones (del domingo próximo), están estos hechos confusos donde esta gente (de la RAM) estaba cortando la ruta, apedreó y dejó en terapia intensiva a un gendarme”.



Algunos organismos de derechos humanos denunciaron “una brutal represión” en el accionar de la fuerza de seguridad el 1 de agosto en Chubut y asociaron al gobierno nacional con la última dictadura militar.



Ayer, la ex presidenta y precandidata a senadora nacional por Unidad Ciudadana, en el acto de cierre de campaña, dijo que se comunicó con los familiares de Maldonado y que le “corrió frío por la espalda” porque, en ese caso, “ya no es el dolor de alguien que perdió el trabajo”, sino que sintió “miedo, temor”, y añadió: “Algo que yo pensé que nunca íbamos a volver a sentir los argentinos”.



Por su parte, hoy, Ongarato advirtió: “Ayer, vimos a la ex presidenta aprovechar políticamente la desaparición de una persona”.



No obstante, manifestó que espera que “esta persona aparezca y que esté bien”.



Luego, definió a la RAM “como un grupo de encapuchados que no tiene absolutamente nada que ver con los mapuches, los descendientes de los pueblos originarios”.



Dijo que los miembros de esa organización están “financiados por Europa” y “actúan también en Chile”, porque plantean la cuestión de ‘la nación mapuche”, con lo que aluden al territorio comprendido entre “el sur de la provincia de Buenos Aires y el norte de Santa Cruz, entre el Océano Pacífico y el Atlántico”.



El jefe comunal insistió con que los integrantes de la RAM “actúan a cara tapada y en forma violenta”.



‘Muchísimos casos tenemos acá de gente que ha sido torturada (por la RAM), que ha sido tirada desnuda al río con cinco grados bajo cero, que les han pegado. Todos puesteros de campo. Hay un productor de frutillas, de origen mapuche, al que le quemaron toda la plantación‘, denunció el intendente



Por último, dijo ver “un problema bastante serio porque este grupo actuó también en la Ciudad de Buenos Aires”, en alusión a los destrozos en la Casa de Chubut de la Capital Federal concretados el 4 de agosto.