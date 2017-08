Cayeron las bolsas Chinas por tensiones entre EE.UU. y Corea del Norte

Las acciones chinas tropezaron luego de que una guerra de palabras entre Estados Unidos y Corea del Norte, sumado a una toma de ganancias en sectores cíclicos, hizo que los valores cerraran con un retroceso en la semana.

El referencial CSI300 de las principales acciones que cotizan en Shanghái y Shenzhen cayó un 1,8%, a 3.647,35 puntos. En la semana, el CSI300 acumuló un declive de un 1,6%.

El índice compuesto de Shanghái perdió un 1,6% a 3.209,80 unidades, su mayor caída diaria este año. El referencial anotó una baja semanal de un 1,6%.

La Bolsa de Tokio no operó por ser la fecha en que Japón festeja (a partir de 2016) el Día de la Montaña (Yama no hi), festejo con el que se celebra la orografía del país.