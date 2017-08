Cruce entre Brancatelli y Vidal: "El kirchnerismo dejó los barrios llenos de narcos"

La gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, y Diego Brancatelli protagonizaron un cruce de alta tensión, luego de que el panelista de Intratables le increpara que viviera en una base militar y acusara al Gobierno de no ocuparse en reducir la pobreza, a lo que la funcionaria acusó a la gestión anterior de dejar los barrios llenos de narcotraficantes y más de 3 millones de desempleados.

"Muchos pensamos irnos del país. La gobernadora quiere que un país para sus hijos y que vivamos en tranquilidad, pero recordemos que ella vive en una base militar. No todos podemos vivir en una base militar. El gobierno lo juzgaremos cuando termine, pero creo que empezaron al revés, beneficiando a los que más tienen y perjudicando a los que menos tienen. ¿Por qué hay que creerles ahora?", dijo Brancatelli, tras enumerar una serie de promesas realizadas por Cambiemos en la campaña presidencial de 2015.

La gobernadora explicó que tuvo que mudarse de su casa debido a las amenazas que recibió su familia, fustigó al kirchnerismo por ocultar la pobreza y destacó las políticas sociales del Gobierno.

"Yo no elegí vivir una base militar para que mis hijos vivan más seguros. Fue por amenazas por mi lucha contra la mafia. Dejaron una bala en mi casa. Entraron a mi despacho dos policías una noche. Tuve amenazas con una persona con una granada", comenzó Vidal.

"Hay mucha hipocresía cuando se habla de pobreza. Durante el kirchnerismo decían que crecían a tasas chinas y ocultaban la cantidad de pobres. Los escondían. Cristina no puede explicar el 30% de pobreza que dejó tras su gobierno. No tienen ninguna oficina estatal dentro del Conurbano profundo. Andá al barrio pobre que quieras, y no hay nada de Estado presente. Presentes los narcos, presentes los punteros. ¿Y hablan de compromiso con la reducción de la pobreza?", afirmó.

Y agregó: "Ustedes decían que íbamos a sacar la AUH (Asignación Universal por Hijo). No sólo no la sacamos, ahora la amplíamos a hijos de monotributistas, hay más planes para que más gente trabaje. A mí no me corrás."

Además, Vidal afirmó que actualmente en la Provincia "hay más trabajo" que en la era de Daniel Scioli, a quien culpó de dejar más de 3 millones de desempleados.

"Cuando llegué había 2500 trabajadores de Cresta Roja en la calle porque la vaciaron. En el polo Zárate - Campana, los empleados eran de obras que no existían y nosotros les buscamos laburo. Tenaris, que en enero de 2016 pagaba suspensiones, hoy contrató 500 personas. Hay más trabajo, no alcanza todavía. Obvio que no alcanza, si cuando asumimos había 3 millones de desempleados", exclamó.