En plena tensión cambiaria, el BCRA emitió $ 8800 M por compras al Tesoro

El Central aguanta. "Ensuciando la flotación", como dicen los economistas, con la convicción de que la presión sobre el dólar es temporaria y se diluirá al confirmarse un escenario relativamente benigno tras las PASO. En el interín, Sturzenegger asumió el costo de desembolsar u$s 1.600 millones en reservas sólo esta semana para congelar el dólar en $ 18. Y se abstuvo de recurrir a movimientos en la tasa en pesos que retuvieran al ahorrista dubitativo, renegando así de su "instrumento" en este nuevo régimen y pagando ese otro costo que es el cuestionamiento de quienes lo vieron como una claudicación de principios. Pero la política tiene su manera de imponer prioridades. Y la Argentina, en su voracidad verde, requiere un pragmatismo que prescinda de rigideces.

Pero más allá del uso de reservas para domesticar al billete, el Central sigue comprando divisas al Tesoro, incluso en esta coyuntura. Son los dólares del endeudamiento que el Gobierno necesita convertir en pesos para que las cuentas cierren. Al hacerlo, refuerza sus reservas pero emite pesos al mercado, que luego busca retirar vía Lebac. Pesos que en este momento no parecen exactamente oportunos.

En lo que va del año, el BCRA ya inyectó $ 100.000 millones por este canal, más de lo que lleva emitido para financiar al Tesoro, que a esta altura del 2017 suma $ 95.800 millones.

Vender esos dólares al BCRA tenía sentido hace unos meses con un dólar que sufría una fuerte presión a la baja ya que sólo hubiera empeorado las cosas reforzando la oferta de divisas. Pero en un entorno como el de hoy, el Tesoro bien podría volcar directamente esos dólares a un mercado que se quedó sin suficientes oferentes. El lunes, sin embargo, le vendió al Central, lo que supuso la emisión de $ 8.800 millones. No fue la primera vez en el marco de esta dolarización pre-electoral: ya había ocurrido también el 24 de julio por un monto similar.

"Si la entidad quiere ser la que marque la cancha, debería hacerlo con la tasa. Con los dólares, sólo abastece una demanda pero no la neutraliza", apunta un analista. No es el único que reconoce que el Tesoro bien podría vender en forma directa como sí lo hacen las provincias. Para el caso, de los u$s 11.000 millones que llevan colocados, ya liquidaron unos u$s 7.500 millones. En el mercado calculan que el Tesoro tiene alrededor de u$s 5.800 millones.

Fuentes más cercanas a la administración aducen argumentos que se alejan de lo técnico y abrevan en cambio en la necesidad de dar señales consistentes. "El Central prefiere manejarse con reglas, una vez más para disciplinar. Esta regla sirvió en su momento y va a volver a servir cuando se tranquilice el tema electoral. No veo un problema en esterilizar vía Lebac y de nuevo, las reglas siempre son mejores que la discreción y los cambios".

Todo sea por atravesar estas elecciones y salir del otro lado con la credibilidad (y las reservas) lo menos magulladas posible.