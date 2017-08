"Si siguen las presiones sobre el dólar, el BCRA va a terminar subiendo la tasa"

Me parece bien que haya intervenido el BCRA porque, en este contexto, el tipo de cambio no puede superar los $ 18. Creo, incluso, que lo dejaron inflarse demasiado y que tendrían que haber dado una señal un poco antes. Desde el punto de vista político, no ayuda sumar más volatilidad y, desde la óptica de los objetivos de inflación, tampoco es una buena alternativa.

Hay que tener en cuenta que en la Argentina los movimientos del tipo de cambio todavía se trasladan a precios. Si bien eso no se vio reflejado en los datos de inflación de julio, creo que se va a ver en el número de agosto, especialmente en rubros tan sensibles como alimentos. Ya es un hecho que la meta del 17% no se va a cumplir, el dilema es cuánto se va a exceder. Yo creo que vamos a terminar más cerca de 22% pero si se suma más presión sobre el tipo de cambio, la brecha puede ser más grande. De todas formas, creo que el problema original fue haber puesto la meta en el 17% sabiendo que iba a haber ajustes de precios regulados. De hecho 6 puntos de la inflación de este año se explican por la suba de las tarifas.

Tanto la intervención mediante tasa como a través del mercado cambiario tienen sus costos. La venta de reservas, en la medida en que es cada vez más importante, funciona como un paliativo: el mercado tiene que coincidir en que hay una voluntad fuerte de sostener el techo. Para ello, el BCRA tiene que mostrar contundencia. La tasa, por su parte, castiga a la actividad económica. Sin embargo, me parece que si se mantienen las presiones sobre el dólar el BCRA va a terminar subiendo la tasa de interés. Si el resultado del domingo está en línea con lo que espera el mercado, el dólar se va a calmar. En cambio, si Cristina Kirchner saca una diferencia muy importante, algunos inversores se van a poner nerviosos.

Nuestra proyección de dólar fin de año está entre $ 18,50 y $ 19. Veníamos pronosticando un rango que iba de $ 18 a $ 18,50 y lo modificamos en las últimas semanas. De todos modos, la dinámica va a depender un poco del resultado de las elecciones. Para la lectura del mercado, estas elecciones son clave por la información que dan: lo que se está discutiendo es si este proyecto es de 4 o de 8 años. Más allá de eso, me parece que hay que desdramatizar el escenario, ya que hay un consenso acerca de que el Gobierno ganaría a nivel nacional pero podría perder en la Provincia de Buenos Aires. El mercado va a mirar si el candidato que gane allí puede construir alianzas para ganar las presidenciales en 2019.