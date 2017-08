No creo que nadie cuestione que se haya ensuciado la flotación del tipo de cambio en estas circunstancias y en estas condiciones. Creo que el Banco Central (BCRA) hizo bien; vendió dólares por dos razones.

En primer lugar, de alguna manera abandonó el inflation targeting puro e impoluto porque la escalada del dólar comprometía el proceso desinflacionario, entonces parecía muy oportuno y pertinente, sobre todo porque el alza del dólar tiene buenas chances de ser meramente temporaria. Daría la sensación de que, con una elección razonable del Gobierno en la provincia de Buenos Aires (donde por razonable entiendo una derrota de Cambiemos quizás por un par de puntos), la fuerte tensión en el mercado cambiario debería disiparse. En el caso de que Cambiemos lograra una victoria en provincia, el Central podría recomprar más barato buena parte de los dólares que vendió caro.

La otra razón es que el Banco Central es independiente pero no deja de estar atento al devenir político y también Federico Sturzenegger es consciente de que el programa económico de Cambiemos sufriría un golpe muy duro en un escenario en el que Cristina es vencedora.

En definitiva, cuando la escalada del dólar empezó a comprometer no solo el proceso desinflacionario sino además la chances políticas de Cambiemos en las primarias, entonces desde ya que era pertinente y oportuno intervenir en el mercado cambiario.

En cuanto a la tasa, actualmente está nueve puntos porcentuales por encima de la inflación esperada una tasa real claramente positiva, entonces no era una mercado cambiario que se fuera a aplacar solamente con tasa.

Entiendo que hay una apuesta, que la presión sobre mercado cambiario fuera temporario por el nerviosismo político. Si el resultado de las elecciones es relativamente favorable a Cambiemos, que es una derrota por dos puntos para arriba, la tensión se disiparía, y si el resultado es menos favorable veremos algún cambio de estrategia. En este segundo escenario dudo que el Central siga pulseando con el mercado cambiario, probablemente tenga que dar algo más de tasa de interés. Dependerá del resultado del domingo.

De todas formas, la proyección de dólar a fin de año sigue siendo la misma; con un resultado positivo sigo creyendo que va a terminar el año en torno a los $ 18,20.