Massa hizo un llamado a los peronistas y reclamó "ponerle un límite" al Ejecutivo

El precandidato a senador nacional por 1País, Sergio Massa, cerró anoche su campaña de cara a las próximas elecciones legislativas del domingo con un acto en Tigre en el que se comprometió a "ponerle un límite al Gobierno para pocos, que está destruyendo a la clase media argentina".

Pero, fiel a su estrategia de buscar la proclama "ancha avenida del medio", el diputado renovador también apuntó contra el cristinismo, apelando como pocas veces antes al PJ. "Quiero hablarle a algunos compañeros peronistas que hoy por ahí están en duda que no quieren volver para atrás, que no quieren el ajuste. Vengan compañeros que podemos construir algo grande y plural", lanzó Massa.

"Basta de impuesto a las ganancias a trabajadores y Pymes, que empiecen a pagar los bancos, las mineras, que empiecen a pagar impuesto a la renta financiera", gritó Massa, antes de culminar: "No tenemos nada que esconder, podemos caminar por la calle. Somos la esperanza". Enseguida, cual salón de fiestas, cayó una lluvia de papelitos. En las pantallas gigantes se veía la bandera argentina.