Cristina pidió el "voto castigo" al Gobierno y apuntó contra Vidal

"Decían que era el mejor ministro de Educación de la historia de la Argentina, pero lo tienen que esconder y hacer callar la boca, porque cada vez que abre la boca y dice sus ideas, espanta a miles". En una de las clásicas ironías de toda campaña, una Cristina Fernández de Kirchner a la que el Gobierno le reprochaba su silencio, fue ella quien terminó acusando de lo mismo a su contrincante de Cambiemos por la senaduría de Buenos Aires, Esteban Bullrich.

Desde La Matanza, en el cierre antes de la veda electoral, la ex Presidenta pensó más en octubre que en las PASO del domingo, luego de pedir "humildad" ante los próximos resultados, casi descontando una victoria. "Todos sabemos cuál es el voto más directo, cuál es el voto que más va a entender el Gobierno como un llamado de atención y advertencia para cambiar el rumbo", apuntó la precandidata de Unidad Ciudadana, tratando de acaparar el ya clásico "voto castigo".

A horas de la veda, desde un edificio municipal de la Universidad de La Matanza en González Catán, distrito clave en todo comicio con más de un millón de electores e histórico bastión K, la ex mandataria no sólo habló en vivo y en directo. A diferencia de sus anteriores eventos de campaña, Cristina Kirchner se alejó del tono moderado, pero tampoco recayó en el beligerante de sus años en Balcarce 50. Uno de los párrafos que lo avalan fue cuando esbozó una inusual autocrítica a sus 12 años de administración: "Algunas veces no hemos sido tan humildes como debíamos ser".

Una de las víctimas de su diatriba verbal fue, precisamente, Bullirch. "Decían que era el mejor ministro de Educación de la historia de la Argentina, pero lo tienen que esconder y hacer callar la boca, porque cada vez que abra la boca y dice sus ideas, espanta a miles", se mofó la ex Jefa de Estado.

Otro blanco fue María Eugenia Vidal, que se puso al hombro la campaña: "Debió abandonar su gestión como gobernadora", le dedicó.

Y, en otro tramo, volvió a apuntar contra el ex ministro macrista, enumerando sus recientes fallidos. "Podemos pasar por el viaje a Holanda, visitando la casa de Ana Frank y la curiosa asociación entre el nazismo y las diferencias políticas que podía haber en una sociedad. O hace poco, cuando presentó como fórmula para combatir la desocupación la instalación de fábricas de cervecería artesanal o drones. O con la mujer cuando confundió femicidio con abortos", detalló Cristina Kirchner.

Lejos de la liturgia peronista de otras épocas (si bien la marcha se coló al final), antes del mensaje de la ex Presidenta, un spot mostró imágenes de todos los precandidatos, desde ella hasta el ex gobernador Daniel Scioli, todos en diálogo con los vecinos y como referentes de la gestación de Unidad Ciudadana. Pese a que todos fueron recibidos en igualdad de condiciones, sobre un fondo de rock nacional en la voz de Ciro Martínez, Cristina Kirchner fue la única que habló entre los postulantes.