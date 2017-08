La gobernadora se enfocó en seducir a los indecisos

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, envió ayer un mensaje a los votantes de la provincia que están en "duda" hacia las PASO del próximo domingo, al remarcar que "el cambio ya arrancó" y le reprochó al kirchnerismo que "no escuchamos autocrítica". "Si tenés dudas, el cambio ya arrancó. Te querían convencer de que te resignaras y no pidieras mucho. Sabemos que no nos damos por vencidos y que no nos vamos a resignar", enfatizó Vidal en el acto de cierre de campaña en el Club Asturiano de Vicente López, donde reunió a gran parte del gabinete nacional junto a los postulantes de Cambiemos.

Tras apuntar duramente contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y defender la postulación de Esteban Bullrich en la provincia, Vidal enfatizó: "El cambio es de verdad, desde los cimientos, por eso es difícil porque es de verdad. Los que dicen todo esta mal, son los que se gastaron toda la plata del Banco Central y del Anses para hacerte cree que estabas bien, mientras íbamos a ser Santa Cruz o Venezuela". Ya añadió: "Cuando perdés, en algo te equivocaste, pero confío en que eso no va a pasar".