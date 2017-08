Por la falta de nuevas viviendas, más del 70% de las propiedades que se venden son usadas

En la Argentina, donde se estima que el déficit habitacional es de más de dos millones de viviendas, el mercado inmobiliario continúa moviéndose al ritmo de las propiedades "usadas". En la plataforma de Mercado Libre Inmuebles, por ejemplo, donde tienen presencia más de 1400 inmobiliarias, del total de operaciones de compra y alquiler, los usuarios optaron en un 73% por viviendas usadas y un 27% de unidades a estrenar.

"Está creciendo más la compra de departamentos versus casas, pero sobre todo de departamentos usados. Esto se da especialmente en Capital Federal, pero también en el resto del país. Es una consecuencia del déficit habitacional, a la falta de nuevas propiedades. Lo que se sigue comercializando en el día a día siguen siendo usados", explicó Hernán Ibañez, gerente de Ventas de Clasificados en Mercado Libre. Y destacó que en países vecinos, como Chile, el porcentaje del mercado de propiedades nuevas y usadas se reparte en 50% y 50%.

Con todo, la mayor oferta y facilidad al acceso a los créditos hipotecarios, ya está teniendo un impacto positivo según explicaron representantes del sector, reunidos ayer en un evento organizado por Mercado Libre. "La venta de usados se está moviendo bastante bien. Con cifras que en lo que va del año son iguales a lo acumulado en varios años anteriores. Pero las viviendas a construir está más parado. Vemos un mercado que está migrando a un modelo más normal. Antes se financiaba 100% durante la construcción, pero eso se está acabando. Vemos buenas perspectivas para el futuro en el mediano plazo", señaló Esteban Edelstein, director de Castex.

Para Daniel Elsztain, director de Irsa, hoy la prioridad debe ser fomentar la construcción. "Hay un déficit de viviendas. Creemos que las medidas del Gobierno van a generar un cambio", subrayó. Y destacó que la oportunidad es gigante, pero se necesita contar con una moneda fuerte y disminuir la inflación, además de requerir un mayor aporte de la inversión privada. También advirtió que los inversores internacionales hoy están muy atentos a los resultados de las elecciones.

Los ejecutivos del mercado inmobiliario coincidieron que el "sinceramiento" de capitales no tuvo impacto en los fondos de inversión inmobiliaria. "El efecto de los fondos fue limitado. No hubo muchos dedicados a la clase media", indicó Herman Faigenbaum, director de Cushman & Wakefield. "Primero tenían que estar los proyectos y se hizo muy rápido. Tuvo una buena intención, pero no resultó", coincidió Edelstein.

"El Estado no puede ser el único constructor de viviendas sociales. Se necesita de la inversión privada para generar oferta", advirtió Iván Kerr, subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación.

Desde Mercado Libre, observan en los últimos meses varios cambios en la demanda y oferta: si se compara junio de 2016 con junio de este año, creció el interés por comprar viviendas, frente a la necesidad de alquilar. El año pasado, 53% del total de búsquedas correspondían a compras y hoy el porcentaje asciende a 64%, en Capital Federal y Gran Buenos Aires.

En el caso de los departamentos, el porcentaje pasó de 43% a 52% en el mismo período. Es el porcentaje más alto desde enero de 2016, cuando el interés por comprar era 37% frente a 63% de interesados en alquilar. Si se divide a los interesados según la generación, los millennials son los más interesados en alquilar (un 49% del total). La plataforma tiene más de 1,7 millones de usuarios únicos mensuales.