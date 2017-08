Por salida de dividendos y venta de empresas se contrajo la inversión

El año pasado ingresaron u$s 4229 millones de Inversión Extranjera Directa (IED) en el país, 64% menos que en 2015, reportó ayer la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

A través del informe anual "La inversión extranjera directa en América latina y el Caribe", la entidad con sede en Santiago de Chile señaló que durante el año pasado ingresaron a la Argentina u$s 4229 millones, lo que significó una caída de u$s 7530 millones respecto los u$s 11.759 millones registrados en 2015.

La cifra del primer año de gestión de Cambiemos quedó por debajo de lo registrado durante el período 2010/15, señaló el informe de la oficina de Naciones Unidas.

Aunque la caída es la más pronunciada de los países de América del Sur que en su totalidad en promedio muestran una merma de la IED de 9,3% la Cepal señala que esta merma debe "relativizarse". La entidad explica en su trabajo que "hasta fines de 2015 existían distintas restricciones a la repatriación de fondos que tendían a sobredimensionar los flujos de IED asociados a la reinversión de utilidades. La eliminación de esas restricciones por parte del nuevo Gobierno redundó en una caída de la reinversión de utilidades en 2016", explicó la Cepal.

El trabajo señala que la caída de la reinversión de utilidades y la cancelación de deudas con casas matrices y filiales compensaron con creces la entrada de nuevos capitales, que experimentó un notable aumento respecto del año anterior (un 177%, con un total de u$s 3649 millones).

A esto se le suma la venta de compañías, como Petrobras por u$s 892 millones, Distribuidora del Sur y del Norte por u$s 220 millones y Petroquímica Ensenada, por u$s 184 millones, todas empresas que fueron adquiridas por capitales locales.

El director de la oficina Buenos Aires del organismo, Martín Abeles, señaló que "en 2016 la actividad económica en general decayó 2,2% y en ese contexto la inversión en general no tuvo gran dinamismo. Fue un año de ajuste macroeconómico, pero esa no es la principal razón por la cual cae la Inversión Directa Extranjera. Ello se debe a un motivo regulatorio".

La información que existe para el primer trimestre indica que se produce un aumento en la IED y suponemos que la variación que se pueda medir en 2017 vaya a reflejar parámetros más normales dentro de un mismo régimen regulatorio, añadió Abeles a la agencia DyN.

El trabajo anual, que muestra que Bolivia, Chile, Ecuador, Perú y Uruguay tuvieron una diferencia negativa mientras que en Brasil, Colombia y Paraguay creció la IED, señala que para la Argentina panorama podría comenzar a arrojar resultados positivos si las inversiones anunciadas durante 2016 "efectivamente se concretan".

Para la oficina de la ONU durante el año pasado, "se rompió la tendencia decreciente del número y monto de inversiones anunciadas que había comenzado en 2012 y se alcanzó un récord estimado en u$s 12.000 millones". Y que los sectores en los que se concentra el 58% del total de los anuncios son la industria automotriz, las centrales eléctricas, la producción de litio y las telecomunicaciones.

Al cierre del primer semestre, la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AAICI) señalaba anuncios por u$s 13.200 millones. Y, según el Ministerio de Hacienda, desde que asumió Cambiemos los anuncios suman más de u$s 63.800 millones.