"Cristina se escondió porque no pudo explicar el desastre que dejaron en la Provincia"

Diego Santilli está convencido de que Cambiemos ganará las elecciones primarias este domingo no sólo a nivel nacional y en la Ciudad de Buenos Aires sino también en el crucial territorio bonaerense. Dice que cerró varias apuestas con amigos que no integran su espacio político, e incluso exagera al recordar que en 2015 puso en juego un departamento contra una caja de vinos porque estaba seguro de que Mauricio Macri se convertiría en Presidente.

El resultado le dio hace dos años la razón. Pero que el jefe de Gobierno porteño esté concentrado ahora en la elección en Provincia da cuenta de la ansiedad que se vive por estas horas en el macrismo ante la paridad que registran los sondeos entre Cristina Kirchner y el postulante oficialista Esteban Bullrich por las bancas del Senado. Por caso, durante la entrevista con 3Días, los dardos sólo apuntan a ella, conciente de que la Ciudad, con Elisa Carrió al frente de la lista de Cambiemos, ya está ganada.

- Según una medición de la Universidad Di Tella y otras consultoras, cayó la confianza en el Gobierno. ¿Pensaban llegar a las PASO con un escenario tan poco alentador, con los brotes que no se ven y el consumo que no se recupera?

-La economía está creciendo. Lo que pasa es que el beneficio no le llega por el momento a todos. Hay sectores industriales que están bien, como el automotriz, y sectores industriales que no, como el papelero. La construcción está para arriba, el campo está empujando y hacia el interior el beneficio del cambio ya se ve. Hay récord de turismo en vacaciones de invierno, tarifas que bajaron en las aeronáuticas. Pero sabemos que hay comerciantes y pymes que no la están pasando bien. Estamos bien encaminados. Elegimos un camino gradual, de fondo y estructural, para hacer las cosas bien de una vez por todas y que ese desarrollo permanezca en el tiempo. Así que sabíamos que el crecimiento iba a ser gradual.

- Si Cristina ganara en la provincia de Buenos Aires y Cambiemos a nivel nacional, ¿quién sería el ganador político de la elección?

-Para mí, el ganador es Cambiemos, porque va a ganar el país y la Ciudad. De todos modos, yo no veo ese escenario. Creo que Cambiemos va a ganar también en la provincia de Buenos Aires. En Provincia, el cambio va más allá de una persona, es mucho más profundo. Quien piensa que nosotros ganamos la Provincia hace dos años porque estaba Aníbal Fernández, se equivoca. Fue un cambio estructural, de raíz, porque la gente estaba harta de que no le resolvieran sus problemas en la calle, de estar sin educación integradora, sin seguridad y con el narcotráfico instalándose. Todo eso, María Eugenia y su equipo lo están cambiando. Por eso creo que también vamos a ganar en la Provincia.



- ¿Por qué CFK tiene entonces un piso de 30% con la mala herencia que dejó y sus causas judiciales?

-Es verdad que hay gente a la que todavía no le llegó el cambio, en especial en el conurbano. Sectores pymes de la Ciudad y la Provincia que no la están pasando bien. Pero les llegó a otros y empiezan a ver que les va a llegar a ellos. Las encuestas fueron las grandes derrotadas en las elecciones anteriores. Y siento un clima muy parecido al de 2015. Un año antes nos decían que estábamos locos, que no ibamos a ganar la Provincia.

- Bueno, pero no gobernaban a nivel nacional ni eran responsables por la economía...

-Pero el gobernar implica estar cerca, estar al lado, entender los problemas, saber que no todos los temas se resuelven en el primer momento, pero que estamos acompañándolos, como lo hacemos en el plano social. Las encuestas se equivocan. Además: ¿dónde está Cristina en la campaña? ¿Por qué se esconde? Cristina está escondida porque no sabe cómo explicarle a la gran cantidad de bonaerenses que votaron por el cambio en 2015 el desastre que dejaron en la Provincia. O no quisieron, o no pudieron o no supieron. Pero no hicieron nada en el distrito durante 12 años.

- En este escenario, la Ciudad será crucial para compensar lo que falte en suelo bonaerense. ¿Ganan por más de 20 puntos?

-Yo prefiero no hablar de encuestas. Pero tenemos un gobierno que está muy bien valorado, que acepta que hay cosas por mejorar, como el tema de la inseguridad, principal reclamo en las reuniones de vecinos. Tenemos a Horacio, que tiene una alta valoración de la sociedad sobre su gestión. Tenemos a Lilita, que tiene una altísima valoración de la gente por su lucha de años contra la corrupción, por su coherencia. Vamos a hacer una buena elección. Es importante ganar y sacar más diputados para tener más legisladores y poder hacer la diferencia en los casos como el desafuero frustrado a Julio De Vido.

- Si Carrió se impone por esa diferencia se puede transformar en un problema para Cambiemos, porque podría potenciar sus reclamos y críticas...

-Yo quisiera que gane por la mayor amplitud posible. Ojalá la brecha sea de 50. Porque ganaría Cambiemos, Carrió y Horacio. Ganaríamos todos. Carrió es una persona muy importante en este espacio. Es una de las fundadores junto a Mauricio Macri.



- También podría ser una competidora suya y de Rodríguez Larreta en la Ciudad...

-Yo amo mi Ciudad pero trabajo con Horacio. El me convocó y me debo a la gente que me convocó. Lo voy a acompañar en todo lo que pueda como lo he hecho en toda mi vida. Éste es un equipo de trabajo sano, nos queremos y nos valoramos, así que estoy con Horacio a fondo y también con Lilita. Ella es un factor fundamental para Cambiemos. Acá no se trata de mirar las aspiraciones personales. Veo tantos ex jefes de Gabinete, ex funcionarios que después de haber pasado por un gobierno hablan mal de ese gobierno y compiten contra un candidato de su ex espacio. Yo no me imagino compitiendo contra mi fuerza o hablando mal de alguien con quien participé en estos 14 años junto a Mauricio Macri. No es la forma de ser que tengo que tener como ciudadano y dirigente político. Desde el 2003 estoy al lado de Macri.



- ¿Por qué no aceptaron competir con Lousteau en las PASO?

- Porque uno le da la interna a las personas que participan dentro de su espacio.



- Fue el embajador de los Estados Unidos. ¿Le parece poco?

- Él tiene una carrera donde pasó por varios sectores, estuvo con Felipe Solá, estuvo con Cristina Kirchner. Mauricio Macri lo convocó para ser embajador en el espacio Cambiemos y él después renunció. El tomó un camino, lo eligió; ahora que compita con nosotros.



- ¿Por qué no se soluciona el problema de la inseguridad en la Ciudad?

-Porque no se puede arreglar de la noche a la mañana. El 2 de enero de este año lanzamos la Policía de la Ciudad. Tuvimos un traspaso complicado. La creamos, la capacitamos, eso es un proceso, es un trabajo. La inseguridad es la principal preocupación de los vecinos, pero también reconocen que hay más policías en las calles, más patrulleros, más despliegue territorial de policías.



- ¿Y qué pasa con los cortes y piquetes? Los electores de Cambiemos piden que sean más firmes...

-Hemos sido coherente con lo que hemos dicho. En la Ciudad vamos a diferenciar claramente al encapuchado que corta toda la 9 de Julio, con piedras y palos, quemando gomas, de la manifestación que reclama por algún derecho vulnerado, que no corta todos los carriles y está dispuesta a dialogar.

Presupuesto

- Lousteau dice que es fácil administrar la Ciudad porque tiene un presupuesto mayor que el de años anteriores...

- Cuando llegamos al Gobierno, los techos de las escuelas se caían, los baches eran gigantes y la infraestructura no existía. Trabajamos con eficiencia y productividad y empezamos a manejar las cuentas de otra manera. El presupuesto creció, pero ahora no se malgasta el dinero. Hicimos una inversión en el Sur como ningún otro gobierno. Tenemos el polo tecnológico de Parque Patricios. Antes, el salario docente era de los peores del país y ahora es de los mejores. Y vamos a llegar al 2019 con jornada extendida en las escuelas, en toda la educación pública. El otro gran objetivo, además de mejorar el problema de la inseguridad, es el de la Integración. Estamos encarando un proceso de integración muy fuerte en la Villa 31, la 1120, Piletones, Rodrigo Bueno, Fraga, para que no haya barrios con menor calidad de servicios que otros.