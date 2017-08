"Los presidentes pasan, lo importante son las instituciones"

Nació, creció y pasó buena parte de su vida en la localidad portuaria de Berisso, a 65 kilómetros de la Capital Federal, donde las calles tienen los nombres de los puertos de donde llegaban los inmigrantes. Actor, maestro y director de actores, filmó más de 40 películas y en teatro interpretó grandes títulos como Madera de Reyes, Juan Moreira, Todos eran mis hijos y El encuentro de Guayaquil. "El teatro es mi casa", confiesa con orgullo Lito Cruz, quien la próxima semana estrenará una comedia junto a la actriz Claribel Medina en el Coliseo de La Plata (ver recuadro).

La televisión fue la que le abrió las puertas a la popularidad: El garante fue una bisagra en aquel entonces, y luego vinieron un sinfín de personajes que quedaron en la memoria de los espectadores.

A los 77 años, el actor ha sumado experiencias vividas y soñadas en distintos rubros: "De los 8 a los 20 años fui mozo en el bar de mi padre y recuerdo que los 25 de Mayo y los 9 de Julio se festejaban con carreras de sortijas y palos enjabonados", recuerda de aquellos años de inocencia.

- ¿En qué época de tu vida tuviste cierta curiosidad por la política?

-En mi adolescencia recuerdo que había comités conservadores, socialistas y anarquistas. El fervor político era muy grande porque se avecinaba Perón y las mujeres trabajaban a la par de los hombres. Berisso era la capital del inmigrante, yo iba al bar de mi padre, a las panaderías a buscar las facturas... Viste que todas las facturas son anarquistas: los "vigilantes", las "bolas de fraile..." Se mandaban mensajes con las facturas cargando a los curas con los "sacramentos". En una mesa discutían los conservadores, en otra los anarquistas, en otra los radicales, el peronismo... Había 74 colectividades y nos traían todas las religiones del mundo, cada uno con un Dios que nombraban de distinta manera pero era uno solo.

- ¿Qué más recordás de ellos?

-Estaban contentos de saber que los recibía un país con lo más hermoso que es el trabajo y ahí aprendí a valorar lo que significa el bienestar de los demás, ahí aprendí el teatro, porque en cada colectividad veía la historia de cada país y eso me quedó grabado en mi infancia. Traían el sufrimiento de la miseria de la guerra, vinieron a hacerse la América y acá encontraron trabajo.

- Hablando de la cultura del trabajo, ¿cómo percibís la situación social y política del país?

-La veo jodida, sobre todo ahora, en época de elecciones. Con las PASO veo cierta disconformidad en la gente y por eso la cantidad de partidos que se han sumado. Me parece bien porque es una manera de tener pluralidad política. La responsabilidad que tiene el Gobierno es muy grande y a veces las alitas no pueden aguantar. Es muy difícil la situación, y tal vez el Gobierno tenga sus razones, pero el pueblo también tiene las suyas. La gente no puede pagar sus impuestos...

- ¿Y cómo te afectaron a vos los vaivenes de la economía?

-Me impactó enormemente porque que me saquen el 30%, más los aumentos de gas, luz... es mucho. Decí que con 77 años he pasado de todo en este país y esto es nada comparado con todo lo demás. Creo que lo importante es sostener la democracia, más allá de los gobiernos.

- Conocés mucho la Ciudad. ¿Cómo la ves hoy?

-Siempre la veo bien, porque nunca depende de los gobiernos. Hay mucha oferta teatral y estamos ayudados por Proteatro, el Instituto Nacional del Teatro. Yo pude ser Director del Consejo Provincial de Teatro Independiente de la provincia de Buenos Aires, entonces hay una ayuda del Estado, de manera tal de sacarles a los muchachos la angustia de fin de mes con gastos fijos. Es ahí donde aparecen actores, directores, autores, músicos, escenógrafos y hasta pintores y, además, como la explosión demográfica es muy grande, el teatro tiene que nacer de los lugares, por eso el teatro independiente hace que se empiece a trabajar casi en la zona del pueblo, del barrio y alimenta al teatro profesional. Ya no existen las divisiones absurdas de diferenciar teatro independiente y teatro comercial porque todos estamos en todos lados.



- ¿Cómo ves la candidatura de Cristina Kirchner?

-Justamente tiene que ver con la democracia, está muy bien, no creo que tenga ningún impedimento legal, como tampoco lo tenía Macri con sus causas, como Michetti, Menem, todo el mundo tiene problemas legales y judiciales pero yo no sé hasta qué punto es legal lo que están haciendo o no.



- Días pasados, Máximo Kirchner dijo que Cristina "busca corregir errores" con la campaña...

-En las campañas, todos intentan corregir errores porque sino, no los votaría nadie. Cada uno elegirá su manera de corregirlos y enfrentar un país complejo. Afrontar la Presidencia es muy complicado y yo no se lo deseo a nadie. El pueblo es lo que sostiene un país y pasan los años y aparecen fuerzas contrarias y, como cuando vivimos el proceso militar, la época más terrible de la Argentina, la violencia, y apareció como contraposición el amor de las Madres que, sin armas, dándo una vuelta por la pirámide de Mayo, con pañuelos blancos, destruyeron un ejército. Siempre aparecen fuerzas opuestas que van corrigiendo las cosas. Es como en la vida, no hay que dramatizar, simplemente observar la historia y reparar en que siempre ha habido aciertos y errores y el pueblo siempre se ha mantenido en pie trabajando, votando, sosteniendo la democracia. Los presidentes pasan, lo importante es que queden las instituciones.



- Un deseo para el la Argentina.

-Democracia, democracia y más democracia

- Siempre teatro

Mi querido mentiroso, así se llama la obra que fue éxito en el mundo y que próximamente se podrá disfrutar en el Teatro Coliseo Podestá de La Plata. "Todo sucede en medio de la I y II guerra mundial y cuando todo alrededor es terrible, siempre el refuerzo es el amor de la pareja o la familia", adelanta Lito Cruz acerca de la obra de Jerome Kilty. Se presentarán además en San Justo, Marcos Paz, Palomar, Mercedes, La Rioja, San Juan, San Luis.