Mariel Fornoni: "Hay indecisos que no saben si van a ir a votar"

Mariel Fornoni, titular de la Consultora Management & Fit, reveló que “es todavía alto” el nivel de indecisos con vista a las PASO del domingo, y al analizar el desinterés que provoca esta elección alertó que puede tener un efecto clave en la provincia el porcentaje de asistencia a las urnas en un contexto de resultados ajustados.

“Estamos cerrando los números esta tarde, porque la gente define el voto a último momento, y hay un nivel todavía alto de indecisos que no da muchas pistas, porque son indecisos que dicen que no recuerdan a quién votaron para presidente en la elección anterior”, explicó Fornoni, y agregó: “Incluso dicen que no saben si van a ir a votar. Por eso nadie arriesga mucho número en cuanto a la situación”.

En diálogo con la radio de la agencia oficial Télam, la analista evaluó que “estamos viendo una elección legislativa, que se está jugando más como una elección ejecutiva que legislativa”, con foco en la provincia de Buenos Aires.

En cuanto a la apatía electoral y los indecisos, Fornoni explicó que en la última encuesta su consultora registraba 8 puntos de diferencia entre el primer y el tercer candidato “y teníamos a la vez 8 puntos de indecisos”.

“Otra duda con respecto a la provincia de Buenos Aires, es que el nivel de participación también afecta el resultado”, sostuvo, porque “el conurbano tiene números que favorecen a un candidato y el interior de la provincia favorece a otro candidato”.

“Entonces cuando se tienen esas variables dentro de números ajustados es difícil estimar, porque eso no entra del dentro del margen de error de las encuestas sino que es lo que se llama un imponderable. La cantidad de gente de vaya a asistir a la elección”, ejemplificó.

Sobre la polémica que generó la oportunidad de esta elección, Fornoni dijo que “hay cuotas de indiferencia porque esta PASO no dirime ninguna interna. No hay una disputa por espacios, entonces la gente ve que va a votar lo mismo ahora que en octubre”.

Y agregó como explicación del actual clima que “venimos además de un 2015 con mucha saturación electoral: en la ciudad de Buenos Aires se votó 6 veces y a eso se agregó el extenso calendario en las provincias, con lo cual no se habló de otra cosa”.

“Pasó rápido el tiempo y ya hay que volver a votar. La gente quiere ahora ver resultados después de esa elección y no tener que volver a votar, pero bueno es parte del sistema democrático”, completó.