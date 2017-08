Fermo: “Esta es una oportunidad para vender dólares y no comprarlos”

El economista Germán Fermo le restó importancia a la suba del dólar registrada durante el último mes al asegurar que “no es un drama ni mucho menos” y advirtió que es mejor momento para venderlos en vez de comprarlos.

“Lo que está pasando con el dólar no es un drama. Estoy escuchando algún que otro analista que anda por ahí vaticinando una eventual corrida contra el dólar si las elecciones no sale bien para Cambiemos. No va a ocurrir eso. Si hay algo que sobra en este país, son dólares”, aseguró.

En diálogo con radio Mitre, Fermo sostuvo que en estos días hubo una “exacerbación por lo que es el miedo a un riesgo preelectoral” y aseguró que “lo que está haciendo el Central es calmar un poco ese salto en el dólar”.

Al ser consultado sobre quiénes compran dólares, Fermo explicó que “el pequeño ahorrista no mueve el amperímetro del dólar” y consideró que los grupos más importantes en el mercado de divisas en la Argentina son “el sector corporativo y también jugadores de afuera”.

Además consideró que “hay ciertos grupos que están especulando con que el dólar pegue un salto la semana que viene y se están posicionando contra eso”.

“En mi opinión, esta es una oportunidad para vender dólares y no comprarlos. El que compra dólares a estos niveles, a 20 días, se va a haber arrepentido. No hay ningún drama en puerta independientemente de los resultados que ocurran, a menos que tengamos una tragedia electoral y veamos que el peronismo ganó por 25 puntos sobre Macri, cosa que descarto”, reflexionó.

En esta línea, el Director de la Maestría en Finanzas de la Universidad Di Tella insistió en que las PASO del domingo será una “elección Ni-Ni” y aseguró que “si hay un sesgo relativamente negativo contra el Gobierno, eso está preciado actualmente. Los activos financieros argentinos eso ya lo tienen adentro”.

Como conclusión, Fermo advirtió que “tendría que haber una sorpresa electoral fulminante el lunes”, algo que descartó que ocurra.

Audio radio Mitre